完美世界发布免费 @111.com 邮箱，注册四位靓号最高 19.99 万元

IT之家1月11日消息 完美世界今日宣布，111 完美邮箱正式上线，网址为 www.111.com。完美表示，新邮箱定位为年轻人专属邮箱，三个 “1”分别代表新的开始、第一次和独一无二。

注册邮箱的域名为 @111.com，邮箱名称长度为 4-20 位，可使用字母、数字、英文句号，6 位以上需要使用字母开头。根据提示，一些特殊字符开头的邮箱账号需要单独购买，字符位数越小价格越高。其中 1111、boss、king 等价格最高，为 199999 元，五位连续数字账号如 66666 等，价格为 149999 元。

如果用户输入受限制邮箱账号，会弹出购买提示以及价格。四位英文单词邮箱名称售价 159999 元。

注册成功后，会弹出开通手机号码别名邮箱的提示信息，可以选择跳过。

111 完美免费邮箱提供 5GB 免费容量，此外支持 5GB 云附件、5GB 个人网盘。

IT之家了解到，2020 年 8 月 8 日，完美世界发布了 @88.com 域名的邮箱，与本次 111 邮箱类似。两个邮箱均支持使用浏览器输入 www.111.com 网址登录以及使用 “完美邮箱”App 等方式进行登录。

点击注册 111 完美邮箱：注册页面