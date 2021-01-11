华为 MateBook 新品沟通会定于 1 月 13 日，Matebook X/XPro 即将升级

IT之家1月11日消息 本月早些时候，有博主爆料称华为即将发布新款 MateBook X 和 X Pro，最高可选 11 代酷睿 + 低压 MX 450。此外，华为 MateBook 13 和 14 也将升级处理器。

今日有多位数码博主放出了华为 MateBook 新品沟通会的海报，确认华为将于 1 月 13 日在北京召开开新品沟通会，预计将更新 2021 版的 MateBook X 和 X Pro 等 Matebook 型号。

此外，华为方面此次预计除了在硬件上的升级外，还将推出一系列软件上的更新，例如华为应用商店 PC 版。

IT之家曾报道，去年 9 月份，推特用户 @_rogame 就已在 Userbenchmark 中找到了新款 MateBook X 的信息，搭载的是英特尔最新的 i7-1160G7 处理器。

i7-1160G7 是一款功耗在 7W-15W 的 11 代酷睿，4 核 8 线程，睿频可达 4.4GHz，在功耗和性能上将比 14nm 的 i7-10510U 有明显改进。

此外，华为 MateBook X Pro 2021 款的总体设计预计不会发生太多改变，内部配置升级为 11 代酷睿 + MX450 的强力组合。按照数码博主 @看山的叔叔 的消息，MateBook X Pro 2021 款应该会采用低功耗的 MX450 版本。