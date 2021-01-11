集成电路正式成为一级学科，时隔近十年学科重大调整

1 月 11 日消息，集成电路专业正式被设为一级学科，设于我国新设的第 14 个学科门类——交叉学科门类之下。

近日，国务院学位委员会、教育部正式发布关于设置 “交叉学科”门类、“集成电路科学与工程”和 “国家安全学”一级学科的通知。

01. 集成电路设为一级学科，归于交叉学科门类

国务院学位委员会、教育部通知文件指出，根据党和国家事业发展需要，按照《学位授予和人才培养学科目录设置与管理办法》规定，经专家论证，国务院学位委员会批准，决定设置 “交叉学科”门类（门类代码为 “14”）、“集成电路科学与工程”一级学科（学科代码为 “1401”）和 “国家安全学”一级学科（学科代码为 “1402”）。文件落款时间为 2020 年 12 月 30 日。

在高等学校研究生教育体系设置中，一级学科是学科大类，二级学科是其下的学科小类。此前集成电路专业属于电子科学与技术下属二级学科，改设为一级学科意味着将在学科建设、人才培养方案上具备更多自主性。

而归类于 “交叉专业”之下，足见集成电路专业是一门多项学科交叉的复合科目。未来集成电路专业有望引入更多技术方向，有望包容更多化学、物理、数学方面的理论研究，拓宽集成电路专业的发展空间。

02. 自 2018 年已有相关提议

早在 2018 年，中国科学院院士王阳元就曾在新时期中国集成电路产业论坛中提议，即将微电子学科提升为一级学科。

2019 年 10 月，工信部公布了一份《关于政协十三届全国委员会第二次会议第 2282 号（公交邮电类 256 号）提案答复的函》，指出将进一步加强人才队伍建设，推进设立集成电路一级学科，进一步做实做强示范性微电子学院。

同年 11 月，教育部发布了《普通高等学校高等职业教育（专科）专业设置管理办法》公告，表示在相关学校和行业提交增补专业建议的基础上，教育部组织研究确定了 2019 年度增补集成电路技术应用等专业共 9 个，自 2020 年起执行。

2020 年 7 月，有消息称，国务院学位委员会会议投票通过了设立集成电路一级学科，拟设于新设的交叉学科门类下的提案，待国务院批准后，将与交叉学科门类一起公布。

复旦大学率先在 2020 年试点设立 “集成电路科学与工程”一级学科，并启动博士研究生招生，北京大学也于 2020 年 10 月召开新增 “集成电路科学与工程”一级学科专家论证会。

同年 8 月，国务院发布关于印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》的通知，在人才政策这一项提到，要进一步加强高校集成电路和软件专业建设，加快推进集成电路一级学科设置工作，鼓励有条件的高校采取与集成电路企业合作的方式，加快推进示范性微电子学院建设。

这距离上一次学科重大调整已过去将近 10 年。

03. 曾先后实施 4 份学科专业目录

在过去 40 年间，中国曾先后实施过 4 份学科专业目录。

第一份是 1983 年 3 月国务院学位委员会第四次会议决定公布、试行的《高等学校和科研机构授予博士和硕士学位的学科专业目录（试行草案）》。

第二份是 1990 年 10 月国务院学位委员会第九次会议正式批准的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》，中国高校一级学科由原来的 72 个增加到 88 个，二级学科（学科、专业）由原来的 654 种减少到 381 种。

第三份是 1997 年国务院学位委员会、国家教育委员会联合发布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录（1997 年颁布）》，高校本科教育学科专业包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学 12 大学科门类，72 个一级学科，249 个专业。

第四份是 2011 年 2 月国务院学位委员会第二十八次会议审议批准的《学位授予和人才培养学科目录（2011 年），在 1997 年颁布版本的基础上修订而成。

原属文学门类的艺术学科从文学所属的中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学、艺术学四个并列一级学科中独立出来，成为新的第 13 个学科门类，即艺术学门类。

艺术学门类下设五个一级学科：艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学和设计学（可授艺术学、工学学位）。

此外，《学位授予和人才培养学科目录（2011 年）》中将一级学科由 89 个增加到 110 个。

这是中国 27 年来第四次更新学科专业目录。

2015 年，教育部决定在工学门类下增设 “网络空间安全”一级学科。

如今，随着国务院学位委员会、教育部通知的发布，国家即将增设第 14 个学科门类交叉学科，并设置集成电路科学与工程、国家安全学等专业为一级学科。

04. 结语：集成电路产业亟待补足人才缺口

去年 5 月，全国政协委员、中科院微电子所副所长周玉梅在接受采访时曾强调，随着我国集成电路产业的快速发展，迫切需要大批高质量的专业人才，人才问题成为制约我国集成电路产业可持续发展的瓶颈之一。

周玉梅呼吁，具有集成电路方向优势的高校都应设立 “集成电路科学与工程”一级学科，面对国家人才的急需，教育部应该尽快推动 “集成电路科学与工程”一级学科的设立。

如今集成电路被设为一级学科，意味着我国集成电路教育事业将迈入新阶段，希望随着学科体系建设的日臻完善，能加速培养起新一代半导体人才，在学成后为我国集成电路上下游产业链输送更新鲜的血液。