【IT之家评测室】iQOO 7 首发深度体验：全速横屏旗舰，电竞体验全能

在高通发布新一代的旗舰 SoC 骁龙 888 之后，iQOO 便马不停蹄的开始了新一代旗舰机 iQOO 7 的预热，在发布会开始之前，iQOO 7 手机的配置已经不是什么秘密，除了首批搭载骁龙 888 之外，还有增强版的 LPDDR5 和增强版的 UFS 3.1 存储以及标配的 120W 快充，延续了 iQOO 品牌性能铁三角的优秀传统。

旗舰硬件性能之外，iQOO 7 在电竞体验方面也实现了升级，这一点在邀请函里的 “双鸭、双马、双羊”就能体现，其中 “双鸭”代表着 “Monster Touch 屏下双控压感”，可让用户仅需双指即可实现四指操作，搭配 “Monster Engine 双路线性马达（双马）”和 “Monster Beat 立体双扬（双羊）”，相较于上一代的 iQOO 5 手机，iQOO 7 在保证了水桶性能的前提下，加强了横屏电竞体验，对于玩家来说，新一代的 iQOO 7 可谓 “上得了厅堂，下得了厨房”——旗舰电竞，体验全能。

第一部分：外观设计

iQOO 7 的包装盒依旧延续了前几代的设计，包装盒采用了黑色的仿碳纤维纹理，作为 BMW M Motorsport 全球顶级合作伙伴，iQOO 7 包装盒上多了宝马 M 的 logo，除了手机、充电器、说明书、保护壳等配件之外，包装盒内还有两张 iQOO&宝马 M 定制版赛车的卡片。

屏幕方面，iQOO 7 搭载了一块 6.62 英寸 AMOLED 全面屏，中央打孔，纯平设计，这一点值得手游玩家欢呼，纯平的屏幕更利于游戏里的操控。

更加如鱼得水的是，针对游戏场景，iQOO 7 还带来了全新的 “超级触控加速”技术，这项技术通过 1000Hz 瞬时触控采样率 + 300Hz 触控报点率，触控延时比过去缩短了 25.8%，《王者荣耀》的触控延时可以控制在 0.06 秒之内。

屏幕参数方面，包括 2400 × 1080 分辨率、6000000:1 屏幕对比度、800nit 峰值亮度和 1300nit 局部最高亮度，以及 120Hz 刷新率，支持 120Hz/90Hz/60Hz 动态切换。此外，iQOO 7 还首次带来了硬件级 2048 级背光，通过软件增加到 4096 级调节档位。

配色方面，iQOO 7 拥有黑境、潜蓝、传奇版三个版本，IT之家拿到的是传奇版，这个配色版本也最能直观感受到宝马 M 元素。

iQOO 7 传奇版整体以白色为主，背面右侧则是经典的三色带设计，辨识度极高，实际上这种设计也算是致敬了宝马 M 情怀。宝马 M 部门诞生之初便确认了三色的 M 徽标，半个世纪以来，三色的 “///M”徽标已经被宝马续写成了传奇，它代表着宝马运动精神的图腾，在 iQOO 7 手机上，三色带分别象征着 “速度、科技创新和探索”。

在色带内部，仔细观察还有类似碳纤维的纹理，官方称这是 “轮胎疾驰后留下的痕迹”，以展现 iQOO 品牌与生俱来的速度。

和上一代 iQOO 5 相比，iQOO 7 依旧延续了三摄设计，但相机模组整体变大变方，并且借鉴了 vivo 的 “云阶”设计，摄像头模组下方 Logo 区域的玻璃采用亮面处理，仔细触摸，其与磨砂部分是有明显的分界线。这种设计非常巧妙，首先是 Logo 的银色区域让相机模组看起来不那么单调，增加了层次感，其次是将镜头区域延伸拉长，使观感更加协调和自然。

iQOO 7 背面采用了 AG 磨砂工艺，纯白的机身加上 AG 磨砂之后，观感上非常纯粹和高端，手感也更加的细腻和光滑。中框部分采用了 “航海铝”材质，据官方说法，这种材质广泛运用于航海船舶关键铆接结构件和螺接结构件，在传统铝合金材质中增加了特殊比例的铜元素，有很好的抗腐蚀性。

iQOO 7 采用了双扬声器，官方表示，上扬声器搭载了超线性大振幅 1210，具备 0.5mm 振幅扬声器内核，底部则为拥有独立音腔的 （1611+BOX）超线性扬声器，加入 DBASS 后，音效等效于 0.83cc 腔体形成立体声效果，响度高达 71.5db。

此外，iQOO 7 还内置了 CS43131 独立 Hi-Fi 芯片，通过 3.5mm 转接线 /Type–C 耳机输出高保真音频，这也是 iQOO 手机的传统优势了。

细节设计上，iQOO 7 右侧的电源键和音量键均刻有纹理，其中电源键还镀上了深蓝色。额头顶部有一条细长的内凹线，减轻重量的同时增加了层次感。上扬声器位于屏幕最上方，采用了隐藏式设计，底部中框采用了纯平设计，从左到右依次为 SIM 卡槽、麦克风、充电口、扬声器开孔。

从 iQOO 5 系列开始，可以明显的感知到 iQOO 手机在设计上更加回归 “理性”，过去较为原始粗犷的 “野性”已经消失殆尽，如今的 iQOO 更讲究高端和精致化，单从外观设计评价，笔者会给 iQOO 7 打一个高分。但是，这里要说但是了，如果 iQOO 7 能将重量控制到 200g 以内，这种体验显然会更好一些。

iQOO 7 的机身尺寸为 162.2*75.8*8.7(mm)，重量达到了 209.5g，对于像笔者这种对手机重量非常明显的用户群体来说，刚上手 iQOO 7 时，确实更够明显的感受到偏厚重的握持手感。另一方面，即便是重量增加，但 iQOO 7 的电池容量仍是缩水的，容量只有 4000mAh，这个数据只能说中规中矩，好在还有 120W 快充加持，15 分钟充满电，因此对于 iQOO 7 来说并不存在续航焦虑问题。

手机厚度和重量增加，主要是内部额外加入了双扬声器、超线性马达以及史无前例的散热等元器件，特别是线性马达，iQOO 7 手机上下各有一枚 Z 轴线性马达，看过手机拆解的小伙伴都知道线性马达非常占据机身空间，更何况手机内部塞进了两枚 Z 轴的线性马达。得益于这两枚 Z 轴的线性马达，iQOO 7 实现了屏幕双控压感，在一些游戏场景可以精准地区分左右区域，类似 Xbox 手柄，这一点我们单独放到第四部分来讲。

第二部分：快充、性能跑分、游戏帧率测试

iQOO 7 搭载了 iQOO 引以为傲的 120W FlashCharge 闪充，这是目前智能手机领域最快的充电技术之一。按照官方的说法，iQOO 7 最快 5 分钟即能为 4000mAh 充入 50% 的电量；最快 15 分钟即能充入 100% 的电量。

IT之家实测，iQOO 7 从关机时开始充电，充电 10 分钟时电量已经达到了 70%，从 0 到 100% 充满只需要 16 分钟，更准确的说，是不到 16 分钟的时间。这个充电速度比IT之家曾测过的 iQOO 5 Pro（同样 120W、4000mAh 电池）还要快一分钟左右。

和 iQOO 5 Pro 一样，iQOO 7 快充时有一个非常 “变态”的地方，就前期的 5 分钟左右一直保持 100W + 的峰值功率，后期充电涓流时间极短，特别是后期 90%-100% 电量这段时间，通常情况下一般手机都会进入几分钟到十几分钟不等的 “涓流”充电状态，但 iQOO 7 完全不一样，当 UI 显示 100% 电量几秒钟后手机就弹窗提示 “电池已完成，请及时移除电源”的字样，换句话说——iQOO 7 的快充，不光快，还持久。充电过程中，iQOO 7 的温度控制也相对不错，充电前期手机基本处于温热状态，当然这也跟冬季天气有关。

120W 快充头体积要相对大一些，其搭配的数据线也更粗，除了自家的 120W 快充之外，超快闪充充电头还兼容 65W PD 协议，可以给一些平板、笔记本电脑充电。

讲完了快充，简单讲一下 iQOO 7 的续航体验，iQOO 7 搭载了骁龙 888 以及 120Hz 高刷屏，这些都是耗电大户，4000mAh 的电池只能说刚刚及格，最高画质、最高亮度、最高性能模式的环境下《和平精英》游戏 30 分钟耗电 12%，算下来能获得不到 5 个小时的游戏时间，这个表现只能说中规中矩，总之，和前几代 iQOO 手机相比，长续航算不上是 iQOO 7 的优势了。不过笔者认为，120W 的快充是完全可以弥补这个问题的，洗把脸、吹个头、吃个外卖的功夫，手机就能获得 100% 的电量，这还会有续航焦虑问题吗？

iQOO 7 是第二款搭载骁龙 888 的手机，作为高通新一代的旗舰 SoC，骁龙 888 采用了三星 5nm 工艺制程，集成 X60 基带，1+3+4 三丛集结构，包括 1 颗 2.84GHz 的 Cortex-X1 超级大核、3 颗 2.4GHz 的 A78 性能内核和 4 颗 1.8GHz 的 A55 效率内核，相比骁龙 865，CPU 性能提升 25%。

GPU 方面，升级了 Adreno 660 图形处理器，与骁龙 865 相比，GPU 性能提升 35%。此外还包括 Spectra 580 图像信号处理器 + Hexagon 780 第六代 AI 引擎，ISP 性能最高提升 35%，AI 算力性能最高提升 73%。

性能部分，我们依旧是老三样，通过安兔兔、Geekbench 以及 Androbench 测试 iQOO 7 的 CPU 以及闪存性能。

通过 GeekBench4 跑分获得，iQOO 7 单核心达到了 5175 分，多核心达到了 15057 分；通过 GeekBench5 跑分获得，iQOO 7 单核心达到了 1113 分，多核心达到了 3698 分；

安兔兔方面，iQOO 7 总分达到了惊人的 73 万 + 的高分，这是笔者目前为止测试过的安兔兔最高分数。

闪存测试中，IT之家测得 iQOO 7 的顺序读取速度达到 1945MB/s，顺序写入速度达到 778MB/s，随机读取速度将达 298MB/s，随机写入速度将达 266MB/s，妥妥的满血版 UFS3.1 表现。

游戏方面，我们选择了《和平精英》测试，并且通过 perfdog，简单分析一下骁龙 888 的核心表现。游戏中，我们选择了 “超高清 + 超高帧率（40FPS）”画质，水面反射开启、抗锯齿关、阴影开。

和平精英 “超高清 + 超高帧率（40FPS）”画质▲

20 分钟的游戏中，我们测得平均画质为 39.9FPS，基本满帧效果。

我们通过 perfdog 中，可以看到骁龙 888 八颗核心的表现，首先是 4 颗 1.8GHz 的 A55 效率内核，游戏过程中偶尔满血运行，大部分时间都保持在 1.2GHz 状态下。

此时，3 颗 2.4GHz 的 A78 性能内核（下图 Clock4-6）的运行状态与 A55 类似，偶尔满血，但大部分时间都保持在 900MHz-1.4GHz 上下。

对于 1 颗 2.84GHz 的 Cortex-X1 超级大核来说，20 分钟的游戏基本是 “放假”状态，全程保持在 1GHz 以下运行，偶尔冲顶，但次数几乎可以忽略不计。

CPU 之外，iQOO 7 GPU 频率始终保持在 315MHz 状态。

上述测试是在 “均衡模式”下运行，随后IT之家进入了 iQOO 手机独有的 “Monster”模式进行测试，不过核心波动情况基本与 “均衡模式”一致，IT之家又选择了 “流畅画质”+“极限”帧率，开启 “Monster”模式进行测试，20 分钟游戏平均帧率 59.7FPS，核心频率类似，这里就不具体分析了。

显然，对于 iQOO 7 所搭载的骁龙 888 来说，《和平精英》这样的游戏已经 “性能过剩”了。

和平精英 “流畅画质”+“极限（60FPS）”画质▲

随后IT之家又选择了《使命召唤手游》测试（Monster 模式），画质选择 “精致 + 极限帧率”，7 分钟游戏（游戏进入、退出界面加载环节不计），平均帧率 59.7FPS，核心频率都要比《和平精英》高 10% 左右。

使命召唤手游精致 + 极限帧率（60FPS）测试▲

时间原因，游戏部分IT之家这里就不多做测试了，本次测试系统版本为 1.8.16，上述评测数据仅供参考。后期IT之家将针对《原神》等游戏进行更深入的测试，欢迎关注。

第三部分：相机

相机部分，iQOO 7 延续了主摄、超广角、2X 人像镜头方案，与上一代不同的是，iQOO 7 取消了上一代的超大底主摄方案，取而代之的是与 Sony 联合定制的 IMX598 传感器（X60 同款），支持 O.I.S 防抖功能。超广角微距镜头 1300W 像素超广角微距镜头，可实现 120° 广角拍摄（矫正后为 108°），支持 2.5cm 微距拍摄。另外一枚则是备受好评的 1300 万人像镜头，这枚镜头在多款 vivo、iQOO 手机中均有搭载，可谓经过了消费者和市场的认可，其采用了最经典的 50mm 焦段，拍人、拍景构图极为出色。

功能方面，支持 RAW HDR 2.0 技术、超级夜景 5.0、极夜 2.0、运动抓拍、智能运动追焦等等。

我们直接来看样张：

上传样张均有压缩，如无特殊说明，样张均开启 AI、HDR（自动）

主摄（室外）▲

主摄（室内灯光）▲

主摄（室外逆光，HDR 开启）▲

主摄（室外微距）▲

主摄（室外微距）▲

主摄（室外）▲

超广角（室外）▲

白天光线充足的环境下，iQOO 7 在画面色彩、亮度、白平衡等方面的表现都可圈可点，整体色彩还是一贯的 iQOO 味，“在真实的基础上让色彩更加鲜艳”，画面纯净，饱和度略微提高，非常讨好眼球。

不过笔者更喜欢的还是 iQOO 7 上搭载的这枚 50mm 焦段人像镜头，这枚镜头有着天然构图的优势，不仅适合拍摄人物，更适合拍摄一些自然景观。在光线保证的前提下，解析力非常出色，比如下图中的停车场，车牌号放大后依旧能够看清楚。

2X▲

2X▲

2X▲

2X▲

夜拍方面，得益于 RAW HDR 以及降噪算法，观感上画面还是比较干净的，整体亮度尚可，对高光的压制很出色，远处的路灯和霓虹灯也没有色彩溢出。

主摄（室外夜晚）▲

主摄（室内夜晚灯光）▲

2X（室外夜晚）▲

2X 虽然也支持夜景模式，第一观感尚可，但经不起放大，比如远处的超市，就出现了较为明显的涂抹现象。

主摄（夜景 + 黑金滤镜）▲

在夜景模式中，iQOO 7 同样提供了黑金、蓝冰、青橙、赛博朋克等滤镜，对于像笔者这样的拍照直男来说，往往一个滤镜就能解决问题。

第四部分：游戏体验

最后这部分，我们主要围绕 iQOO 7 独有的 “双鸭、双马、双羊”，详细讲讲能给玩家带来怎么样的游戏体验。

目前旗舰手机的性能基本都是大同小异，那么如何将游戏的体验在这一众的骁龙 8xx 旗舰机中脱颖而出呢？这就需要一些差异性的功能体验，比如 iQOO（vivo）独有的游戏魔盒，再比如游戏空间、息屏挂机、死亡倒计时、4D 游戏震感等等。上述功能，iQOO 手机用户已经很熟悉了，这里就不额外介绍。

从新鲜的 Monster Touch 屏下双控压感说起，iQOO 7 内置了两枚线性马达，上下各一枚，横屏状态下，iQOO 7 的屏幕左右两个区均支持按压操作，这种操作逻辑与首代 iQOO 上的压感按键类似，都是通过按压的方式，实现额外的操作。

在游戏侧滑工具栏中，你可以将左右两侧的按压区域映射游戏中相应的功能按键，从而实现两个维度的操作，比如《和平精英》游戏中，你可以将左侧区域映射开镜键，游戏中无需额外点击开镜按钮，只需将手指略微用力按压屏幕，即可完成开镜操作。

GIF演示▲

当手机监测到用户按压动作时，左右两侧的线性马达将识别按压区域，按压左侧，左侧的线性马达就会模拟出接近物理的按压手感，右侧同样类似。

在设置中，你还可以设置相应的按压力度、振动反馈力度等等。

在设置内，iQOO 还提供了相应游戏的压感映射推荐，方便玩家更直观的探索压感功能。

也正是因为这两枚线性马达的加入，iQOO 7 实现了更为丰富、细腻的游戏震感体验，以《和平精英》为例，游戏里，你可以选择射击震感、伤害反馈、附近载具移动等等。

两枚线性马达可以更好的模拟方向感，当你开启 “附近载具移动”之后，当游戏中遇到周围的载具移动，iQOO 7 可以很好的模拟出移动载具的方向感，比如载具从你身后左侧移动到右侧，此时的震动反馈就是从手掌的左后侧震动到右后侧；当汽车离你由近到远时，振动反馈也会从弱变强。

再比如开启 “伤害反馈”，游戏时被枪击、附近炸弹爆炸，都可以通过左右马达震动反馈伤害来源。不过需要说明一点，射击振感和伤害反馈目前无法同时开启。

这两枚线性马达的应用场景还有很多，比如在《王者荣耀》等游戏中，还会通过振动烘托游戏氛围，多杀时还会通过振动激励用户需求。

此外，横置手机同时按下屏下双控压感，手机会迅速的进入 “游戏空间”，方便玩家快速进入游戏状态。

GIF演示▲

在侧滑游戏工具栏里，你也可以根据自己的寻求，自定义设置游戏的画质表现，选项非常丰富。

对于玩家来说，这些堪称 “物理外挂”的功能实打实的能够给游戏体验带来直线式的提升，真的可谓是旦用难回。

总结：

写了这么多，iQOO 7 究竟是一款怎样的手机？实际上用三个词可以很好的总结——即标题的 “全速，横屏，旗舰”。高端工艺设计、骁龙 888、增强版的 LPDDR5、UFS 3.1 满足了 iQOO 7 手机的旗舰属性，标配的 120W 快充以及设计上的宝马 “M”元素强调了 iQOO 7 与生俱来的 “快”；诸如 “双鸭、双马、双羊”的加入，丰富了 iQOO 7 的横屏体验，加强了手机的电竞属性。

iQOO 7 在保证了高端设计的前提下，更注重极致性能和游戏体验。当然，略重的手感和刚刚合格电池容量也算是它的不足点，毕竟 “机无完机”，如何选择，就看你的喜好和需求啦~