英特尔旗下 Mobileye：2025 年能普及完全自动驾驶

据国外媒体报道，Mobileye NV 正在利用母公司英特尔的芯片制造技术开发激光传感器。该公司表示，到 2025 年，自动驾驶汽车的价格将变得足够低廉，可以在消费者中普及开来。

Mobileye 于 2017 年被英特尔收购，目前在全球高级驾驶辅助视觉系统市场上占有约 80% 的份额。Mobileye 正在开发一套用于完全自动驾驶的激光雷达，并计划使用英特尔芯片技术在公司内部进行生产。

Mobileye 技术是驾驶辅助领域应用最广泛的技术之一。但与英特尔去年 720 亿美元的年销售额相比，其业务占比很小。

英特尔首席执行官鲍勃 · 斯旺 (Bob Swan)将 Mobileye 作为公司摆脱对个人电脑市场依赖、实现多元化的例证。但 Mobileye 要想在整体上对英特尔产生影响，必须找到能用于数千万辆新车的产品，并能带来数十亿美元的收入。

Mobileye 首席执行官 Amnon Shashua 表示，公司正朝着这个方向努力。他在接受采访时表示 :“最终的目标是每个人都可以购买一辆自动驾驶汽车。”“这个梦想可以在 2025 年实现。”

目前汽车制造商对 Mobileye 片上软件系统的需求出现了爆炸式增长。研究公司 Guidehouse Insights 首席分析师萨姆 · 阿伯萨米德 (Sam Abuelsamid)表示，通用汽车、宝马以及日产等汽车制造商都依赖 Mobileye 技术来实现高级驾驶辅助功能。

但阿伯萨米德质疑所谓的 L4 级自动驾驶技术再过四年就能完全实现。

他说 :“在同样的时间范围内，我们将看到 L4 级汽车，但相当有限。”高端汽车的 “能力仍将更多地局限于长途高速公路驾驶等方面”。

Mobileye 预计最早将在 2022 年开始部署完全自动驾驶技术，届时该公司计划向自动驾驶出租车运营商出售其首个 L4 级系统，并将其安装在自己的无人驾驶汽车车队中。该公司已与大众汽车和冠军汽车达成协议，将在特拉维夫部署自动驾驶出租车。最初这种系统将使用 Luminar 的激光雷达。

但长期目标不涉及 Luminar。Mobileye 设想使用另一种仍在开发中、名为 FMCW 的激光技术。支持者称，这种方法更准确，因为它可以捕获物体速度以及物体与汽车的距离。

Mobileye 公司负责自动驾驶标准的副总裁杰克 · 韦斯特 (Jack west)表示，将 FMCW 内置在英特尔芯片上也会降低成本。

并非所有人都认为 FMCW 是自动驾驶系统的最佳选择。例如汽车技术供应商 Aptiv Plc 正在采用以雷达为中心的方法，可以使用其他类型的激光雷达来实现具有竞争力的性能和成本。