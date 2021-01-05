特斯拉 Beta 版 FSD 软件完成从洛杉矶到硅谷自动驾驶，全程零干预

据报道，不久前特斯拉发布了 Beta 版的全自动驾驶（FSD）软件套装。近日，一辆搭载了 Beta 版 FSD 软件的特斯拉汽车，在没有司机人工干预的情况下，从洛杉矶行驶到了硅谷。

值得注意的是，这次测试并非特斯拉官方完成的，而是一辆 Model 3 的车主所进行的，这位车主不久前收到了 Beta 版 FSD 软件的推送。

这位车主表示：“这次测试的表现更好，因此中途中停下了一次进行充电，在从出发点到目的地的整个过程中，车辆的自动驾驶系统从未断开过，只有一次例外，那就是在充电站给车辆充电的时候。这次行程总用时超过了 5 个小时，而司机对车辆的操控时间只有 1 分 15 秒。”

这位 Model 3 车主在自己的 YouTube 频道上分享了本次行程的全部录像。这辆 Model 3 在路途中的行为显示，这套 Beta 版 FSD 软件和 Autopilot 功能似乎已经越来越接近人类驾驶行为。车辆在操作上也显得相当谨慎，尤其是在高速公路上利用 Navigate on Autopilot 这一功能时。

此外，在这次路途中，这辆 Model 3 除了在需要充电时，整个行程都是在没有任何人类司机干预的情况下完成的。在充电时由于需要将车辆停在超级充电桩旁，车主短暂地接管了车辆的操控。

在完成这次测试之后，这位 Model 3 车主分享了自己对于 FSD 的一些看法，他在 YouTube 视频描述中写道：“事实上，车辆一路自己行驶到了洛杉矶，然后在零干预的情况下又返了回来，这意味着这次行程并非运气使然，这套软件正在变得越来越好。”

但是与此前的测试一样，FSD 依然不完美，在途中还是犯了一些小错误，但是这些错误都没有严重到需要驾驶员介入。

特斯拉的 Beta 版 FSD 软件只发布了几个月，但是这套辅助驾驶软件获得了很大提升。这主要得益于特斯拉不断地空中更新，其中包括对 FSD 测试版的改进，以及每天不断增长的特斯拉车队所收集的大量真实驾驶数据。但是需要特别提醒的是，虽然名叫全自动驾驶软件套装，但是安装了这套软件的特斯拉汽车并不是真的具有自动驾驶能力，全程依然需要驾驶员留意路面情况，并且在需要时介入。目前在售的所有车型中，都没有能够真正实现自动驾驶的能力。