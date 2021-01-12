索尼印度确认 PS5 数字版延迟发布：配件只有 DualSense 手柄和遥控器

日前，索尼 PlayStation 印度官方推特近日发布的信息显示，全新的索尼 PS5 游戏主机将于当地时间 1 月 12 日开始在亚马逊等电商平台以及索尼线下门店开启预售，并将于 2 月 2 日正式开售。不过现在有最新消息，近日有爆料显示，索尼印度官方已经推迟了 PS5 数字版的发售时间，而光驱版则会照常发布。

据海外知名爆料达人最新在推特发布的信息显示，索尼 PS5 游戏主机的数字版的发布时间有所推迟，值得注意的是 IGN 印度也通过零售商对此消息进行了核实，因此该消息具有一定的可靠性，而与此同时一同被推迟发售的还有 DualSense 无线充电站、PULSE3D 无线耳机、高清摄像机等配套设备，这意味着印度玩家在发售之初能够买到的只有 DualSense 手柄和遥控器。

其他参数方面，PS5 系列提供光驱和无光驱数字版两个版本，搭载 AMD 定制 8 核 Zen 2 CPU 3.5GHz (支持变频)。显卡为 RDNA 架构的 AMD 定制款 GPU，频率最高 2.23GHz，支持每秒 10.28 万亿次浮点运算，支持 120Hz/8K 输出、3D 音效等，并可以直接向下兼容 PS4 游戏。此外，公司 CEO Jim Ryan 还确认，在向下兼容的数千款 PS4 游戏中，“99%”的游戏可以在 PS5 上游玩，而 PS4 接下来的预计寿命最长为 4 年。

虽然此次发售的可能只有光驱版，但至少能够满足部分印度玩家的需要了，而我们望眼欲穿的国行版还杳无音信。据此前掌握的信息，国行 PS5 已获得 3C 认证。更多详细信息，我们拭目以待。