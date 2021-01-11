8 年前索尼 Xperia SP 等手机迎来 Android 11 定制 ROM

IT之家 1 月 11 日消息 如果你还在使用 一加 One、谷歌 Nexus 5，或索尼 Xperia SP、T、TX、V，现在可以将系统升级到最新的 Android 11 版本，当然并不是官方的，而是第三方开发人员开发的定制 Android 11 ROM。

这些手机都是在 Android 还处于 4.X 版本阶段时发布的。一加 One 和谷歌 Nexus 5 大约在同一时间发布，都搭载了 Android 4.4 KitKat。一加和谷歌都提供了 Android 5.0 Lollipop 和 Android 6.0 Marshmallow 的升级，但没有提供进一步的操作系统更新。索尼 Xperia SP、T、TX 和 V 都是在 8 年前发布的，在各自的 Android 4.3 Jelly Bean 更新后就不再更新。这些设备都是古老的设备，肯定不具备很好运行 Android 11 的硬件，但这并不意味着开发者准备放弃它们，开发者还是成功地将 Android 11 移植到了这些设备上。

这些 Android 11 ROM 仍在由其开发者进行测试。比如 一加 One 的构建版就存在锁屏 PIN 的问题，而谷歌 Nexus 5、索尼 Xperia SP 和索尼 Xperia T/TX/V 的构建版则将 SELinux 设置为 permissive，这在安全问题上是不允许的。此外，供应商对这些设备的支持在几年前就已经结束了，所以不知道这些设备上还有哪些芯片组相关的 bug 和安全漏洞可以利用。不过 , 刷入这些 Android 11 ROM 之一将提供最新的操作系统版本，以及过去几年中积累的所有 Android 框架安全补丁，可以使用新的安全和隐私功能来保护数据免遭恶意应用的侵害，当然，还能享受许多最新的 Android OS 功能。

感兴趣的IT之家小伙伴可以点此查看具体机型的 ROM 下载链接，胆小勿试。