TCL CES 带来首款打印式 OLED 卷轴屏，预计 2024 年量产

1 月 12 日消息，一年一度的 CES 在美国时间 1 月 11 日举行，不同于以往的线下举办，此次 CES 展会采用了线上直播形式进行。TCL 参与了此次展会，并带来了可卷曲伸展的 AMOLED 云卷屏、喷墨打印式 OLED 卷轴屏，以及 Mini LED 等最新技术。

此次 TCL 发布了两款全球首款柔性屏，一个是 6.7 吋 AMOLED 云卷屏，通过滑动机壳可使卷藏于内部的柔性屏被 “拉出”，让 6.7 英寸的屏幕快速延展成 7.8 英寸。对比柔性折叠手机折叠后最大厚度超过 14mm，该产品在滑动切换屏幕过程中整机的厚度保持不变，控制在 10mm 以内，更加小巧、轻薄。

TCL 华星通过柔性屏的强化设计使柔性屏的卷曲滑动半径可小至 R3mm，搭载滑动机构的卷曲滑动寿命 10 万次。

据介绍，TCL 华星的这款云卷屏已经与国内外终端厂商有接触，正在深度适配阶段，但具体厂商信息还处于保密阶段。

另外一款柔性屏是 TCL 华星全球首款 17 吋喷墨打印式柔性显示屏，色域高达 100%。其 OLED RGB 自发光器件均采用高精度喷墨印刷工艺制造，这是 TCL 华星全球领先的喷墨印刷工艺，与蒸镀工艺对比，无需使用精细金属掩模版，成本可降低 20%，因此更利于大尺寸及大规模量产使用。

这款喷薄打印式柔性屏可应用于柔性电视、曲面和可折叠显示屏、透明商用显示屏等。

据介绍，这是全球首发的打印式显示屏技术，已经在最后的技术冲刺阶段，预计会在 2024 年量产商用推出。

另外，TCL 还在本次 CES 展上展示了其在 Mini LED 方面的最新研发成果—OD0 Mini LED 技术。TCL 的 OD0 使用更小的 LED 以及更多的光源数量，使光源和面板之间的距离缩小至近乎零毫米。

OD0 Mini LED 在对比度上具有超高的精度和更为宽广的高动态范围，带来鲜明且均匀的亮度，能够为用户提供无与伦比的视觉体验，使亮场更亮，暗场更黑，同时通过 LED 液晶电视实现动感超薄机身。