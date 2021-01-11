LG 发布新款中端 OLED 电视：采用 OLED evo 技术，1ms 响应时间

IT之家 1 月 11 日消息 根据外媒 Engadget 的消息，LG 推出了新款中端 OLED 电视，解决该技术的一个最大问题：亮度不足。

LG 在 2021 年消费电子展上宣布，新的 G1 系列电视采用了名为 “OLED evo”的新面板技术，并配备了新的 “发光元件”，旨在提高亮度、清晰度和分辨率。

据报道，LG 还透露了 C1 系列 OLED 电视的一些细节，这款电视的尺寸从 48 英寸到 83 英寸不等，如果你不想把它们安装在墙上，还可选 “画廊安装”支架。

IT之家了解到，LG 表示，C1 和 G1 将配备新的阿尔法 9 第 4 代 AI 处理器，可以 “分析和优化内容”。LG 的 AI Picture Pro 功能还将提供场景检测功能，可以分析场景并相应地提高图像质量。

C1 系列和 G1 系列也将配备新版 LG 的 Sound Pro，该功能将在电视内置扬声器上实现虚拟的 5.1.2 环绕立体声，并在你换频道时自动调平音量。

另外，新款电视还将采用 LG 最新的 webOS 6.0 智能平台，采用新的用户界面，并支持 NFC 远程配对。

LG 表示新款电视将提供更好的游戏体验，如 1 毫秒的响应时间、低输入延迟和 4 个 HDMI 2.1 端口等。所有的 C1 和 G1 型号支持 G-Sync, FreeSync 和可变刷新率。

LG 将在稍后公布其 C1 系列和 G1 系列的更多信息。