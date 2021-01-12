优派发布 32 英寸 Mini-LED 显示器：4K 144Hz，HDR1000 认证

IT之家 1 月 12 日消息 在 CES 上，优派发布了多款 32 英寸游戏显示器，最高 4K 144Hz 规格，支持可变刷新率 (VRR)和 99% Adobe RGB 广色域。

IT之家了解到，优派 XG320U 搭载了 HDMI 2.1，获得了 AMD FreeSync Premium Pro 认证，支持 4K 120Hz VVR，兼容 PlayStation 5 和 Xbox Series X/S。另外，XG320U 拥有 1ms 的 MPRT 响应时间。

优派另一款 XG320Q 也是一个 32 英寸的 IPS 游戏显示器，分辨率为 2560x1440 (1440p)，165Hz 刷新率。优派 XG320Q 获得了 DisplayHDR 600 认证，有比较好的 HDR 效果。

最后一款是 XG321UG，这是一款 G-Sync Ultimate 认证显示器，4K 144Hz，使用 DisplayPort 1.4。该显示器使用 Mini-LED 背光，有 1152 个可调光区域，获得了 VESA DisplayHDR 1000 认证。

优派三款显示器都将在 “2021 年夏季”推出。