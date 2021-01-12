三星：下一款旗舰处理器将搭载与 AMD 合作的 GPU

IT之家 1 月 12 日消息 在今天的三星 Exynos 2100 发布会上，官方还宣布了一个重磅消息。三星表示正在与 AMD 合作，下一款旗舰处理器中将会搭载 “下一代移动 GPU”。

IT之家了解到，三星与 AMD 合作开发 GPU 的传闻已经出现很长时间了。最早在 2019 年 6 月，双方就宣布达成多年战略合作伙伴关系，作为合作伙伴关系的一部分，三星将获得 AMD 图形 IP 授权，并将专注于对于加强移动设备（包括智能手机）创新至关重要的高级图形技术和解决方案。苏姿丰曾表示，AMD Radeon 图形处理技术在电脑、游戏机、云端等市场上已经有大幅增长，与三星达成战略合作后，预计将加速推动手机 GPU 的创新步伐，同时扩大高性能 Radeon 图形处理技术的客户群及生态系统。

今晚，三星正式发布了 Exynos 2100，这是三星首款集成 5G 的移动芯片组，基于 5nm EUV 工艺。Exynos 2100 采用 ARM Mali-G78 GPU，图形性能提高达 40%。

按照三星消息，下一款旗舰处理器可能由 Galaxy Z Fold3 搭载，届时我们就可以看到三星与 AMD 合作的 GPU 究竟如何了。