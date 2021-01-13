机械师发布新一代 “战空” F117-X 笔记本电脑：搭载 RTX 3070 / 3060 显卡

IT之家1月13日消息 机械师现已发布新一代旗舰产品 “战空”F117-X 笔记本电脑系列，搭载最新的 GeForce RTX 3070 和 GeForce RTX 3060 显卡。

外观方面，机械师 “战空 “F117-X 的 A、C 面采用金属铝合金材质，整机约 2.3kg，并配备 RGB 光电机械 Logo，底部两边有 RGB 灯带。

配置方面，“战空”F117-X 搭载英特尔 i7-10870H 处理器，可选 RTX 3060 与 RTX 3070 两种显卡配置，最高支持 32G 内存 + 1T SSD，且支持双通道内存扩展，双 M.2 PCIe 固态和一个机械硬盘扩展。

屏幕方面，“战空”F117-X 采用 15.6 英寸 5.5mm 窄边框屏幕，屏幕刷新率为 240Hz，覆盖 100% sRGB 色域，屏占比为 83.5%。

散热方面，“战空”F117-X 散热设计采用 360° 全寒散热阵列，4 根铜管采用 3+2 串并联环绕设计，外置均热板导热，拥有 6 出风口，用户可通过 “Fn+3”实现办公模式、游戏模式、Turbo 模式切换。

IT之家了解到，新一代机械师 “战空”F117-X 起售价为 9699 元，目前已在机械师各官方旗舰店开启预售。