智己汽车发布两款量产定型电动车：电池 20 万公里 0 衰减，支持无线充电，续航超 1000 公里

IT之家 1 月 13 日消息 由上汽集团联合浦东新区、阿里巴巴推出的高端汽车品牌 “智己汽车”今日正式举行品牌发布会，随着品牌战略发布的同时，首发两款量产定型电动车。

两款新车分别是轿车和 SUV，轿车采用了三联屏设计。三电方面，智己汽车的新车搭载了瞬态响应高扭双电轴，以后轴为主驱动，功率为 400kW，扭矩可达 700N·m，百公里加速度 3.9 秒。

据了解，新车将搭载上汽与宁德时代共同开发的采用「掺硅补锂电芯」技术的电池，支持无线充电，全系电池组容量标配 93kWh，高配车型为 115kWh。最大续航里程超 1000 公里，并做到 20 万公里 0 衰减。在电池安全性方面，优化电芯配方和封装技术，号称已达到 “永不自燃最高安全等级”。

此外，新车的视觉感知解决方案采用英伟达的 Xavier，算力可达 30-60 TOPS（处理器运算能力单位），搭载有 15 个高清视觉摄像头、5 个毫米波雷达、12 个超声波雷达；激光雷达方案为英伟达的 Orin X，实现 500 至 1000 以上 TOPS 的算力，支持 3 个激光雷达。

智己汽车表示，在国家法规允许及高精地图开放情况下，2021 年底将具备点到点零接管自动驾驶能力；同期还将在一线城市特选商业中心应用自动代客泊车和唤车功能，2022 年起逐步向一线、新一线城市优选商超拓展。

车内使用了 39 英寸 Incell 的巨幅显示屏幕，分辨率为 6240x720，支持分屏升降；中控屏幕为 12.8 英寸 2k AMOLED 曲面屏，分辨率可达 1728x1888。在用户交互分享上，智己汽车推出的 “Carlog”拥有一亿五千万像素、180° 无畸变超广角，可实现 4K 视频拍摄、超级夜景、延时拍摄等功能，并预设可一键分享的大师模块。

智己汽车轿车版将于今年 4 月亮相上海车展，并开始接受预定，年底上市。SUV 版将于明年上市。

IT之家了解到，2020 年 11 月 26 日，上汽集团公告称，公司拟与张江高科、恒旭资本共同出资设立 “上海元界智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，认缴出资总额为 72 亿元。基金拟计划与阿里巴巴专项投资于高端智能纯电汽车项目，项目暂定名为 “智己汽车”。2020 年 12 月 25 日，智己汽车在浦东新区完成注册，注册资本 100 亿元。其中上汽集团出资 54 亿元，持有 54% 的股权；张江高科与阿里巴巴各出资 18 亿元，分别持有 18% 股权。智己汽车另外 10% 股权将划分为 5.1% 的核心员工持股平台和 4.9% 的用户权益平台。