华硕天选 2 游戏本配置全公布：首发 AMD 锐龙 R7-5800H，搭载 RTX 3070 光追显卡

IT之家1月13日消息 华硕天选 2 游戏本已经上架京东商城并开始预售，搭载了新一代 AMD 锐龙 7nm 八核 R7-5800H 处理器，全新英伟达 RTX 3070 光追显卡，采用了 15.6 英寸 240Hz+100% sRGB 高色域电竞屏，将于 1 月 26 日 22:00 正式发售。



华硕天选 2 游戏本高可选配 AMD 锐龙 7 5800H 标压处理器，采用了 8 核心 16 线程，基于 Zen 3 架构和成熟的 7nm 制程工艺，最大加速频率为 4.3GHz，TDP 为 45W。新一代 5000 系列锐龙处理器的每颗核心都可直接调用三级缓存。

IT之家获悉，华硕天选 2 游戏本搭载了 NVIDIA 最新 GeForce RTX 3070 显卡，GPU 集成的第 2 代 RT Core 可实现更为逼真的实时光线追踪效果，让玩家在游戏中感受到媲美现实世界的光影场景。第 3 代 Tensor Core 则提供更为先进的 AI 功能。NVIDIA 独有的 DLSS 2.0 与 Reflex 低延迟技术，能够提高游戏流畅度，并且生成精美、清晰的动态画面。另外，华硕天选 2 游戏本还支持独家 TX BOOST 超频引擎，在增强模式下可自动超频。

华硕天选 2 游戏本采用 15.6 英寸三面窄边框全高清 IPS 电竞屏，覆盖 100% sRGB 色域，屏幕刷新率升级到 240Hz，配合 Adaptive Sync 自适应技术与 DC 调光技术，高帧率游戏时可减少画面卡顿与撕裂现象。

华硕天选 2 游戏本出厂搭载 16GB DDR4 3200MHz 高频内存，最高支持扩展至 64GB 内存。此外还配置了 TLC 颗粒的 512GB PCIe SSD，标称连续写入速度达到 3000MB / 秒，读取速度高达 3500MB / 秒，此外还预留了一个 m.2 接口，方便用户自行拓展。

天选 2 采用全新 ID 设计，有魔幻青与日蚀灰两种配色。机身接口丰富，可通过 HDMI 2.0 接口和 USB 3.2 Type C 接口实现双 4K 输出，此外 USB3.2 Type-C 接口还支持 DP1.4，可实现 8K 60Hz、4K 120Hz 传输和独显直出，内置 90Wh 高容量快充电池。

散热方面，天选 2 机身内部采用四扁平热管增加接触面积，同时利用 0.1mm 超薄鳍片挥发热量，以更薄更密的可控变速风扇从三个出风口高效排热。天选 2 采用的双绝尘风扇，扇叶升级为 83 片 LCP 液晶聚合物材质。并提供包括静音、性能、增强三大运行模式，按下 Fn+F5 功能快捷键可快速切换来满足不同需求。

全新天选 2 游戏本还带来了天选姬桌面宠物（TX Mascot）。TX Mascot 可根据电脑的工作状态，让天选姬以活灵活现的动作，来实时反馈电脑的运行状态。

目前，天选 2 游戏本已经在华硕京东官方自用旗舰店开启预约，1 月 26 日正式开售。