《游戏王：决斗链接》明天公测：游戏开启预下载，iOS 安卓数据互通

IT之家 1 月 13 日消息 《游戏王：决斗链接》将于明天开卖，游戏预下载已于今日上午 11:00 开启，明日上午 11:00 公测开启。

官方表示，《游戏王：决斗链接》iOS 版本与安卓官网版本账号数据互通，玩家可以使用同一网易通行证账号在 iOS 和官网渠道畅玩。各个渠道下载的所有玩家都在同一个服务器，可以相互匹配对战。

IT之家了解到，《游戏王：决斗链接》是由KONAMI研发，网易独家代理的官方正版手游。在决斗链接的世界里，化身暗游戏或海马濑人；利用多达上千张卡牌，随心构建独一无二的卡组；召唤黑魔术师、青眼白龙等强力怪兽；拥有3D召唤动画，完美重现记忆中的召唤场景。

游戏介绍：

一、简化的规则，不变的决斗乐趣



《游戏王：决斗链接》采用了简化的“快速决斗”规则，无论新老玩家都能快速入门。丰富的卡池和卡组，多变的战术策略，带来无穷的决斗乐趣！

二、上千张卡牌，随心构建独特卡组

游戏内上千张不同属性与效果的卡牌，您可以随心所欲地构建专属卡组；游戏定期推出新活动新卡包，让您享受策略搭配的乐趣，体验畅快淋漓的决斗快感。

三、实时PVP玩法，随时随地轻松对决

《游戏王：决斗链接》提供了丰富的实时PVP玩法，您可以在排名决斗中挑战来自全国各地的决斗者，成为最强决斗王！您也可以通过好友决斗，与朋友来一场轻松有趣的娱乐局，重温童年记忆。这里还有休闲决斗、决斗房间等不同的PVP模式，满足您多样的决斗需求。

四、挑战丰富活动玩法，解锁原版动漫角色

除了紧张激烈的PVP模式，在游戏中还有丰富的关卡任务和活动玩法。挑战这些任务和活动，不仅能获得丰富的游戏奖励，还能够解锁众多由原版声优配音的动漫角色。