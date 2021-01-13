挑战苹果与 Arm，高通 14 亿美元收购芯片公司 Nuvia，征战手机、汽车芯片领域

1 月 13 日晚间消息，据报道，高通公司今日将以 14 亿美元收购芯片初创公司 Nuvia，并将其技术应用到智能手机、笔记本电脑和汽车处理器领域。

分析人士称，这笔交易表明，高通在与竞争对手苹果公司和监管机构进行了数年备受瞩目的专利授权诉讼后，开始要重新确立其在芯片性能方面的领先地位。

Nuvia 由苹果公司三位负责 iPhone 芯片的前半导体高管创立，一直致力于定制 CPU 内核设计，将来可用于服务器芯片中。虽然如此，高通还是准备更广泛地利用 Nuvia 的处理器，将其用于旗舰智能手机、下一代笔记本电脑、信息娱乐系统和司机辅助系统等领域。

虽然笔记本电脑制造商传统上向英特尔采购处理器，但近几年来，高通已开始向三星电子和微软等公司供应 PC 芯片。分析人士称，这笔交易意义重大，因为它有助于减轻高通对 Arm 的依赖，后者已被高通的竞争对手英伟达（Nvidia）斥资 400 亿美元收购。

当前，高通的芯片大多使用直接从 Arm 获得授权的计算内核，而 Nuvia 的内核使用 Arm 的底层架构，但都是定制设计。对高通而言，使用更多定制的核心设计（苹果也采取了类似举措），可能会在短期内降低一些 Arm 的授权成本。从长期角度讲，也更容易转向竞争对手的架构。

虽然高通和苹果已经解决了专利使用费的纠纷，但 Nuvia 和苹果却一直争执不下。2019 年，苹果起诉了 Nuvia CEO 杰拉德 · 威廉姆斯三世（Gerard Williams III），指控后者在仍受雇于苹果公司时，就为 Nuvia 招募了苹果员工。虽然如此，苹果却没有起诉 Nuvia。

高通今日还表示，该交易得到了微软、谷歌、宏碁、华硕、博世、通用汽车、荣耀、HMD、惠普、联想、LG 电子、LG 移动、一加（OnePlus）、OPPO、Vivo、小米、松下和索尼等合作伙伴的支持。