英特尔正式宣布 CEO 换任，30 年技术老兵回归，7nm 已获重大进展

1 月 14 日报道，不久前，英特尔 CEO 司睿博（Bob Swan）刚与媒体及分析师分享了关于未来的计划，如今英特尔突然公布 CEO 换任消息。

13 日晚间，英特尔宣布其现任 CEO 司睿博（Bob Swan）将在 2 月 15 日卸任，由英特尔第一位 CTO、曾在英特尔工作 30 年的科技行业领袖帕特 · 盖辛格（Pat Gelsinger）接任新 CEO。

英特尔在公告中提到，该公告与英特尔 2020 年财务业绩无关，英特尔在 7nm 工艺技术方面取得了重大进展。司睿博将在 1 月 21 日的英特尔财报电话会议中，透露其 7nm 节点及芯片外包策略的最新信息。

▲英特尔现任 CEO 司睿博

2018 年 6 月，时任英特尔 CEO 的科再奇因办公室恋情违规而闪电卸任，自 2016 年起担任英特尔首席财务官的司睿博临危受命，在担任了 7 个月英特尔临时 CEO 后，于 2019 年 1 月正式接任第七任英特尔 CEO，他也是英特尔少有的非技术背景的 CEO。

司睿博曾表示对做英特尔 CEO 兴趣不大，但在正式任职 CEO 的公开信中，他转变想法表示更加热爱公司并 “抓住这个机会，将‘临时’一词从我的头衔中摘除”。而自司睿博接任英特尔 CEO 后，众多分析师争论不休，有的认为英特尔需要强大的技术领导人，也有人认为财经背景的司睿博也许能带给英特尔新的变化。

即将接任司睿博的 Pat Gelsinger 是曾在英特尔工作 30 年的技术老兵，曾推动 USB、Wi-Fi 等关键技术的研发，领导了 14 种不同的微处理器程序，并在酷睿和至强系列中发挥了关键作用。自 2012 年以来，他一直担任 VMware 首席执行官，带领公司年收入几乎增长为原来的 3 倍。

▲即将接任英特尔 CEO 的 Pat Gelsinger

英特尔董事会独立主席 Omar Ishrak 称，经过深思熟虑，董事会得出结论，现在是改变领导层的正确时机。

该 CEO 消息公布后，英特尔股价一度上涨逾 12%，截至发稿时间，股价增长幅度趋于稳定在 8% 左右。

公告全文编译如下：

加利福尼亚州圣克拉拉，2021 年 1 月 13 日，英特尔今天宣布，其董事会已任命 40 年科技行业领袖帕特 · 盖辛格（Pat Gelsinger）为新 CEO，2021 年 2 月 15 日生效。

Gelsinger 上任后将加入英特尔董事会，他将接替司睿博任 CEO。司睿博会继续担任 CEO，直到 2 月 15 日。

今天的公告与英特尔 2020 年的财务业绩无关。英特尔预计其 2020 年第四季度的收入和每股收益（EPS）将超过其在 2020 年 10 月 22 日提供的先前预期。此外，公司在 7nm 工艺技术方面取得了重大进展，并计划在报告其 2020 年第四季度和全年业绩时提供最新信息。

Gelsinger 是一位备受推崇的 CEO 和行业资深人士，拥有超过 40 年的技术和领导经验，其中包括他在英特尔工作的 30 年。

“Pat 是一位久经考验的技术领导者，在创新、人才开发以及对英特尔的深入了解方面，拥有杰出的往绩。他将继续以价值观为基础的文化领导方法，高度关注运营执行力。”英特尔董事会独立主席 Omar Ishrak 说。

他提到：“经过深思熟虑，董事会得出结论，现在是改变领导层的正确时机，以在英特尔转型的关键时期，利用 Pat 的技术和工程专业知识。董事会有信心 Pat 及领导团队的其他成员将确保英特尔战略的有效执行，巩固其产品领导地位，并利用未来的重要机会，继续从 CPU 向多架构 XPU 公司转型。”

Gelsinger 说：“在这个重要时刻，对于公司，我们的行业和我们的国家，我很高兴能重新加入并带领英特尔前进。在英特尔工作开始了我的职业生涯，并在格罗夫、诺伊斯和摩尔的脚下学到了知识，我很荣幸能以这种领导身份回归。我非常尊敬公司悠久的历史和创建世界数字基础设施的强大技术。我相信英特尔有巨大的潜力，可以继续重塑技术的未来，并期待与才华横溢的全球英特尔团队合作，加速创新，为我们的客户和股东创造价值。”

Ishrak 继续说道：“董事会和我深表感谢司睿博在英特尔转型期间的领导能力和做出的重大贡献。在他的领导下，英特尔在转型为多架构 XPU 公司的战略方面取得了重大进展，以利用市场变化，并将英特尔的影响力扩展到快速增长的市场。司睿博还重振公司文化，在推动更好地执行我们的产品和创新路线图方面发挥了重要作用。他使得英特尔处于强大的战略和财务地位，我们感谢他在与 Pat 一起工作期间的持续指导，以确保领导层的过渡是无缝的。”

司睿博说：“过去两年中，我的目标一直是将英特尔定位于分布式智能新时代，改善执行力以增强我们的核心 CPU 系列产品，并扩大我们的业务范围以加速增长。” “随着在这些优先事项上取得了重大进展，我们现在正处于向英特尔下一任领导者过渡的正确时机。我完全支持董事会对 Pat 的选择，并充满信心，在他及管理团队其他成员的领导下，英特尔将继续领导市场，成为全球最具影响力的技术公司之一。”

最近，Gelsinger 自 2012 年以来一直担任 VMware 首席执行官，在那里，他显著将公司转变为云基础设施、企业移动性和网络安全领域公认的全球领导者，几乎使该公司的年收入增长为原来的 3 倍。

在加入 VMware 之前，Gelsinger 是 EMC 信息基础设施产品的总裁兼首席运营官，负责信息存储、数据计算、备份和恢复、RSA 安全和企业解决方案的工程和运营。

在加入 EMC 之前，他在英特尔工作了 30 年，成为该公司的第一位首席技术官，并推动了关键行业技术（如 USB 和 Wi-Fi）的创造。他是最初 80486 处理器的架构师，领导了 14 种不同的微处理器程序，并在酷睿（Core）和至强（Xeon）系列中发挥了关键作用。