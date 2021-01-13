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外媒：英特尔 CEO Bob Swan 即将离职，盘前大涨 13%

2021/1/13 22:15:49 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家1月13日消息 据外媒 CNBC 报道，英特尔现任 CEO Swan 将于 2 月 15 日辞职；目前 VMWare 首席执行官 Pat Gelsinger 将将成为新 CEO；预计英特尔将在当地时间周三晚些时候正式宣布这一消息。

受此消息影响，英特尔股价盘前走高，现涨超 13%。

截止发稿，英特尔报价 60.44 美元，短线拉升 13.52%。

IT之家曾报道，去年年底有外媒报道，英特尔正在寻找新的首席执行官来取代鲍勃 · 斯旺（Bob Swan），预计将于 2021 年第一季度财报公布后做出决定。SemiAccurate 创始人查理 • 德默简 (Charlie Demerjian)表示，英特尔目前正在接触多名 CEO 候选人。

▲ Bob Swan

众所周知，英特尔在过去一年左右的时间里一直在宣布各种基于 10nm 和 7nm 的制程延迟发布，为此市值大跌，英特尔技术部门也因此重组拆分，目前 Ann Kelleher 博士宣布接管 7/5nm 工艺开发大任，而首席工程官 Murthy Renduchintala 已于 8 月 3 日从英特尔离职。

当然，英特尔先进工艺延期无法单纯归咎于鲍勃 · 斯旺的领导，但目前几乎没有任何突破性的成果是那些管理层和投资者很难接受的一件事。

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关键词：英特尔

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