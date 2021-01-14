“女版巴菲特”推出太空探索 ETF ，维珍银河等股价大涨

有 “女版巴菲特”之称的明星基金经理凯瑟琳 - 伍德旗下方舟投资（ARK Invset）在周三提交的一份监管文件中披露，计划推出一个 “太空探索 ETF”基金，代码为 “ARKX”。

虽然该 ETF 的投资组合尚未公布，但航天公司维珍银河（Virgin Galactic）与 Maxar Technologies 的股价在盘后交易中均大幅上涨，涨幅分别达到近 15% 和 13%。

方舟投资在 2020 年取得了巨大的成功，其旗舰基金方舟创新基金（ARK Innovation）去年的回报率超过 170%，管理资产增至 170 亿美元。该基金持仓最多的是特斯拉股票，占其比重超过 10%。

凯瑟琳 - 伍德是特斯拉长期牛派，她预计该公司股价到 2024 年底将达到 7000 美元。

方舟投资周三提交的文件显示，其 “太空探索 ETF”将专注于那些 “引领、赋能或受益于地球表面以外的技术赋能产品和 / 或服务”的公司。

方舟投资将该行业分为四类：轨道航空航天、亚轨道航空航天、赋能技术和航空航天受益者。

该公司进一步阐释称：“轨道航空航天公司是在轨道空间发射、制造、服务或操作平台的公司，包括卫星和运载火箭。亚轨道航空航天公司是指在亚轨道空间发射、制造、服务或操作平台的公司，包括无人机、空中出租车和电动航空交通工具。赋能技术公司是指那些为成功的航空航天增值业务创造所需技术的公司，包括人工智能、机器人、3D 打印、材料和能源存储。航空航天受益者是指从航空航天活动中获益的公司，包括农业、互联网接入、全球定位系统（GPS）、建筑和成像。”