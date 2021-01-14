特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克：将按照承诺进入印度市场

1 月 14 日消息，据国外媒体报道，在特斯拉通过在班加罗尔注册公司进入印度市场的消息传出后，特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在当地时间周三表示，他将履行让其电动汽车在印度道路上行驶的承诺。

据悉，特斯拉已于 1 月 8 日在印度班加罗尔注册成立了一家名为 “特斯拉印度汽车和能源私人有限公司”的公司。

长期以来，特斯拉一直试图进入印度市场，但由于缺乏基础设施、相关政策和电动汽车市场，这些尝试基本上都没有成功。过去几个月里，有更多关于特斯拉寻求在印度建立生产或研发中心的传言。

2020 年 9 月份，外媒报道称，特斯拉正计划在印度班加罗尔建立一个研发中心。当时，报道还称，该公司正在与卡纳塔克邦政府的工业部门进行谈判。此外，还有传言称，特斯拉打算在印度投资建厂。

2020 年 10 月份，马斯克曾暗示，该公司将于 2021 年进入印度市场。当时，他在推特上表示，该公司的在线订单配置功能 “将于 2021 年 1 月份”登陆印度。

2020 年 12 月份，印度公路交通和运输部部长尼廷 · 加德卡里（Nitin Gadkari）曾表示，特斯拉将从明年初开始在印度运营，该公司不仅会在印度销售其广受欢迎的电动汽车，还可能会根据市场需求来考虑组装和制造。

本周二，卡纳塔克邦首席部长 B.S. Yediyurappa 发布推文称，特斯拉将在班加罗尔设立研发中心，并且将很快开始在印度运营。

此外，还有传言称，特斯拉的在线设计工作室将在未来几天内在印度启动。