亚马逊在印度推出新产品，进军教育领域

1 月 13 日晚间消息，据报道，本周三，亚马逊推出了一个新的学习平台亚马逊学院（Amazon Academy），旨在帮助印度学生进入知名的工程学院学习，这也是亚马逊深入教育领域的一个新举措。

亚马逊学院目前由一个新的安卓应用程序和一个官方网站组成，它的目的是帮助学生为联合入学考试（Joint Entrance Examination）做准备，JEE 是印度某些工程学院的入学评估考试。

亚马逊表示，新应用亚马逊学院为学生们准备了一些数学、物理和化学方面学习材料、现场讲座以及能力评估。除此之外，亚马逊学院平台还将提供一些模拟测试，帮助学生感受 JEE 考试。

亚马逊印度教育主管阿莫尔 · 古瓦拉（Amol Gurwara）在一份声明中表示：“亚马逊学院旨在为所有人带来高质量且负担得起的教育，我们首先就从这些准备工程入学考试的人开始。”

“我们的使命是帮助学生生取得成果，同时让教育工作者和内容合作伙伴能够惠及数以百万的学生。我们的主要关注点是内容质量、深度学习分析和学生体验。这次新产品的发布将帮助那些有抱负的工程师们做好准备，并在 JEE 中取得胜利。”

亚马逊表示，目前平台上的内容是免费的，“未来几个月免费服务还将继续”，但这一声明表明亚马逊学院平台最终将向学生收费。

除了亚马逊学院，这家电子商务巨头还拥有许多其他的教育平台和项目，包括 AWS 教育，其目的是帮助人们掌握亚马逊的云平台——亚马逊网络服务（Amazon Web Services）。此外还有 Amazon Ignite，它将教育内容创造者与亚马逊客户联系起来，帮助他们以数字下载的方式销售教案和课堂游戏等东西。

美国科技巨头谷歌和苹果也有自己的教育产品。例如，谷歌教育版（Google for Education）提供了多种谷歌产品的定制版本，而苹果则在其硬件上为学生和教师提供折扣。

过去几年，亚马逊一直在扩大其在印度的业务。与邻国中国和西方国家相比，印度的电子商务市场相对处于发展初期。

有报道称，亚马逊目前在印度拥有超过 6.5 万名员工，亚马逊对此拒绝置评。去年 5 月，亚马逊表示需要在印度再雇佣 5 万名临时工，以满足新冠疫情带来的业务需求。

2019 年 12 月，亚马逊在海得拉巴（Hyderabad）开设了一个巨大的新办公室，可容纳超过 1.5 万名员工。据报道，这是亚马逊公司在世界上最大的单一建筑。

亚马逊在线职业门户网站显示，亚马逊公司目前正在印度招募软件开发工程师和前端工程师，为亚马逊旗下的在线支付处理服务亚马逊支付（Amazon Pay）工作。

其中一则招聘广告这样写道：“我们正在寻找高级工程师来构建一个支付平台，为我们的数百万客户提供新的支付机制，并使‘数字’经济成为可能。”

“亚马逊印度支付（Amazon India Payments）有一个大胆的愿景，即成为亚马逊上下最受信任、最被广泛接受的支付解决方案，适用于线上和线下的所有交易。为了实现这一愿景，亚马逊印度（Amazon India）正在对支付体验、支付处理、创新支付工具和商户解决方案等领域的本地产品创新进行系统性投资。”