买方锦泉投资遭意外，鹏博士 “收回”数据中心资产

1 月 14 日消息 今年 4 月，鹏博士公告，公司拟与平盛国际金融控股有限公司（简称 “平盛国际”）、锦泉元和投资管理有限责任公司（简称 “锦泉投资”）（统称 “受让方”）签订《资产转让协议书》，公司向受让方转让数据中心的全部固定资产、经营所需的流动资产、必要的维护运营人员、土地房产对应的资产租赁合同、必要的维护运营人员的劳动合同、电费水费合同，以及数据中心运营所需的全部前置审批等文件（简称 “标的资产”），转让价格为 23 亿元。



公告称，本次交易将实现公司数据中心业务 “轻资产、重运营”的战略转型。

不过，据鹏博士最新公告，由于买方锦泉投资的股权被冻结，造成其经营情况发生重大变化，经各方友好协商，现各方拟终止《资产转让协议书》，并签订《< 资产转让协议书 >之终止意向书》。

截至本公告披露日，《资产转让协议书》项下的标的资产，除成都中立数据科技有限公司尚未办理股权转让外，其他标的资产中的固定资产，公司均已交割予锦泉投资的全资子公司。已经交割完毕的资产，占标的资产的 97.25%。同时，截至 2020 年 9 月 30 日，鹏博士已收到款项约 17.35 亿元，应收账款约 5.36 亿元。

鹏博士表示，公司正在与锦泉投资、平盛国际积极协商确定后续处理方案。锦泉投资为平盛国际在中国境内的合作资产管理机构，在《资产转让协议书》签署后，公司将标的资产交割予锦泉投资，同时平盛国际向公司支付款项，公司与锦泉投资、平盛国际为资产转让关系；待《资产转让协议书》终止后，锦泉投资应向公司退还已经交割完毕的标的资产，同时，公司应向平盛国际退还已经收取的款项。

因双方拟终止数据中心标的资产转让事项，鹏博士预计无法在 2020 年度确认当期资产处置收益，因此公司已确认的资产处置收益需要在 2020 年度调整冲回。鹏博士已于 2020 年半年度报告中，确认此项资产处置收益约 3.13 亿元，扣除企业所得税影响因素后，此项资产处置的净利润约为 2.67 亿元；已于 2020 年第三季度报告中，确认此项资产处置收益约 13.41 亿元，扣除企业所得税影响因素后，此项资产处置的净利润约为 11.32 亿元。因此，2020 年度，公司预计将减少本期净利润约 11.32 亿元。最终影响数据以经公司年度会计师审计数据为准。

鹏博士表示，标的资产转让予锦泉投资后，仍由公司继续运营和管理。《资产转让协议书》终止后，锦泉投资应将标的资产退还给公司，同时《数据中心业务委托运营协议》亦将相应进行终止，之后公司将继续运营数据中心业务。