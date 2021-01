超 1180 亿美元，2020 年半导体并购额创新高

1 月 14 日消息,近日,行业分析机构 IC Insights 宣布,将于本月公布一份对 2020 年半导体领域并购事件的研究报告。报告名称为《对集成电路产业的完整分析与预测(A Complete Analysis and Forecast of the Integrated Circuit Industry)》。

据 IC Insights 统计,2020 下半年,全球半导体领域共发生五起规模较大的并购事件,以及 10 余起规模较小的并购事件,涉及总金额达到了创纪录的 1180 亿美元(约合 7616 亿人民币)。此前,半导体并购高潮发生在 2015 年,并购总额约为 1077 亿美元(约合 6968 亿人民币)。

其中,金额排名前五的并购事件集中发生在 2020 年 7 月、9 月和 10 月,总并购金额达到 940 亿美元(约合 6080 亿人民币)、约占全年并购总额的 80%。

▲2010~2020 年全球半导体领域并购金额统计(图源:IC Insights)

2020 年的半导体巨浪并购浪潮始于 7 月份,模拟芯片厂商 ADI 公司宣布将以 210 亿美元(约合 1358 亿人民币)的价格并购模拟信号 / 混合公司 Maxim Integrated Products。

此次收购或将于 2021 年夏季完成,ADI 公司拟通过此次收购将提高其在汽车系统(尤其是自动驾驶汽车)中的市场份额。

显卡巨头英伟达于 2020 年 9 月宣布,将以 400 亿美元(约合 2581 亿人民币)的交易价格收购处理器架构协议供应商 Arm 公司。此前,Arm 公司由日本的软银公司控股。

Arm 的客户包括高通、三星、联发科、苹果等公司。为了消除这些企业的担忧,英伟达承诺将在收购 Arm 后,在架构授权方面保持 Arm 的中立性。

尽管如此,此次收购必须获得美国、英国、欧盟、韩国、日本、中国监管机构的批准,或将于 2022 年 3 月完成。

2020 年 10 月份,全球半导体领域又达到另一并购高潮。

10 月 20 日,美国英特尔宣布将以 90 亿美元(约合 580.9 亿人民币)的价格将在中国的 NAND 闪存业务和 300mm 晶圆厂出售给韩国的 SK 海力士。

随后,美国 AMD 公司于 10 月 29 日宣布将以约 350 亿美元(约合 2259 亿人民币)作价收购 FPGA 供应商赛灵思,交易预计将于 2021 年底完成。

10 月 29 日,美满电子又宣布将以 100 亿美元(约合 645 亿人民币)的现金和股票收购硅谷的 IC 供应商 Inphi,这笔交易也预计将于 2021 年的下半年完成。

如果上述交易最终均能顺利通过监管部门审查,全球芯片市场格局或将因此改变。比如,美国市场或将出现英特尔 + Altera、英伟达 + Arm、AMD + 赛灵思的三足鼎立格局。

遗憾的是,在 2020 年半导体领域的重大收购案中,我们并没有看到中国的企业在其中占据主导的地位。尽管半导体产业面临着不稳定因素,但从过去一年我国中国半导体产业加速国产化的态势来看,中国半导体企业正整体向好发展,我们也期待看到这些企业未来能取得更多突破性的进展,在国际半导体领域发挥更大的影响力。