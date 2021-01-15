央行副行长陈雨露：蚂蚁集团已成立整改工作组，正抓紧制定整改时间表

IT之家 1 月 15 日消息 据财联社报道，央行副行长陈雨露 1 月 15 日在国新办新闻发布会上表示，目前在金融管理部门指导下，蚂蚁集团已经成立整改工作组，正在抓紧制定整改时间表，同时保持业务的连续性和企业正常经营，确保对公众金融服务的质量。金融管理部门也在与蚂蚁集团保持密切的监管沟通，有关工作进展将及时发布。

去年 12 月 27 日，针对 “被金融管理部门约谈”一事，蚂蚁集团发布公告回应称，蚂蚁集团将在金融管理部门的指导下，成立整改工作组，全面落实约谈要求，规范金融业务的经营和发展。蚂蚁集团已立即着手制定整改方案和工作时间表，并将在过程中及时寻求监管的指导。

此外，蚂蚁集团还表示，在整改过程中将坚持 “两不加、两不降”原则：不增加消费者成本、不增加金融机构等合作伙伴成本；不降低消费者服务体验、不降低风险防范标准和要求。据悉，2020 年 12 月 26 日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门联合约谈蚂蚁集团。

IT之家了解到，2020 年 12 月 26 日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门联合约谈了蚂蚁集团。金融管理部门根据金融法律法规及监管要求，指出了蚂蚁集团目前经营中存在的主要问题：公司治理机制不健全；法律意识淡漠，藐视监管合规要求，存在违规监管套利行为；利用市场优势地位排斥同业经营者；损害消费者合法权益，引发消费者投诉等。金融管理部门对蚂蚁集团提出了重点业务领域的整改要求：一是回归支付本源，提升交易透明度，严禁不正当竞争。二是依法持牌、合法合规经营个人征信业务，保护个人数据隐私。三是依法设立金融控股公司，严格落实监管要求，确保资本充足、关联交易合规。四是完善公司治理，按审慎监管要求严格整改违规信贷、保险、理财等金融活动。五是依法合规开展证券基金业务，强化证券类机构治理，合规开展资产证券化业务。