IT之家1月15日消息 众所周知，EPIC 商城昨日开始赠送新一周的福利游戏，现在IT之家为大家带来更多平台的喜加一游戏盘点。

Steam

经典游戏《三国群英传》（!addlicense asf 537109），截止至 2021 年 1 月 20 日凌晨 2 点。值得注意的是，用户在限免期间领取后可永久保留，但免费领取的版本不会掉落卡牌。此外，凤凰商城也可以免费领取。

《失落史诗》迷你原声 - 截止时间未知（ASF：!addlicense asf 520738），游戏本体预计于2021年发售，此次赠送的是游戏随附的原声带。

《FUNGI》： 截止时间未知，10月1号游戏下架

多人足球游戏《Circle of Football》 ，截止时间至游戏脱离抢先体验，正式发售

《Fragment's Moonrise》：截止时间未知



《寒蝉鸣泣之时：鬼隐篇》： 截止至COVID-19的有效疫苗被发现



《Super Circuit Breakers》 DLC 本体免费： 截止至5月31日？

Epic

《星球大战：前线 2》庆典版，免费领取时间为 1 月 15 日至 1 月 22 日。

《Sludge Life》，截止至 2021 年 5 月 28 日晚 11 点

《银河文明 3》，1 月 22 日凌晨 0 点开始 - 截止至 1 月 29 日凌晨 0 点

万代南梦宫

《小小梦魇》，点击领取并输入邮箱，点击订阅即可，之后该游戏 Key 将在两周内发送给你。也可以在该界面直接通过 F12 控制器输入

document.cookie='GEOBLOCK_122595=bypass; path=/ ;domain=store.bandainamcoent.eu;'; 领取。



GOG

《寒蝉鸣泣之时：鬼隐篇》，IT之家此前已多次报道，截止时间为 COVID-19 的有效疫苗被发现。

《巫师：增强版》，打开最新的 GOG Galaxy 客户端找到“最近”一栏的横幅里领取。

Humble

《轰炸机小队》，兑换截止时间为 2021 年 1 月 21 日上午 10 点。用户登录账号后将其添加到购物车并结账，然后即可在库中激活。