首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

特斯拉发布最新车辆安全报告：比前三个季度更糟，但官方表示 Autopilot 让汽车更安全

2021/1/15 15:48:20 来源：TechWeb 作者：小狐狸 责编：问舟
评论：

1 月 15 日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉发布了 2020 年第四季度车辆安全报告。报告显示，该季度，该公司的 Autopilot（自动辅助驾驶系统）再次让汽车更安全。

报告显示，第四季度，在 Autopilot 自动辅助驾驶参与的驾驶活动中，平均每 345 万英里（约合 555 万公里）行驶里程报告一起交通事故；在没有 Autopilot 自动辅助驾驶参与，但有主动安全功能参与的驾驶活动中，平均每 205 万英里（约合 330 万公里）行驶里程报告一起交通事故；在没有 Autopilot 自动辅助驾驶和主动安全功能参与的驾驶活动中，平均每 127 万英里（约合 204 万公里）行驶里程报告一起交通事故。

总体上来说，特斯拉 2020 年第四季度的调查结果比 2020 年前三个季度都更加糟糕。

此外，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的最新数据显示，美国平均每 48.4 万英里（约合 78 万公里）行驶里程即发生一起碰撞事故。

以上数据突显了特斯拉汽车与其他汽车制造商在安全性方面的巨大差异。也就是说，启用 Autopilot 系统的特斯拉汽车比美国道路上的其他车辆安全得多。

目前，特斯拉的 Autopilot 只是部分实现了自动化。与 Autopilot 不同的是，全自动驾驶（FSD）技术可实现 “零干预”。

目前，特斯拉已经向部分客户推出了全自动驾驶测试版软件，可为该公司所有车型提供全自动驾驶能力。

上个月，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）发布推文称，该公司将在 2021 年初推出全自动驾驶订阅服务。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：特斯拉

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用