诺基亚将与 Google Cloud 共同开发云原生 5G 技术

1 月 15 日消息 近日，诺基亚与 Google Cloud 宣布了一项更广泛的合作伙伴关系，两家公司将共同针对移动运营商开发和销售云原生网络功能、5G 边缘服务和 5G 核心网产品。

两家公司声称，将 Google Cloud 的 Anthos for Telecom 平台与诺基亚的 5G 服务和网络能力相结合，将为 5G 运营商提供一个更先进、更高效的云原生平台。

三个月前，诺基亚表示将把其本地IT基础设施迁移至 Google Cloud，两家公司表示，今天达成的这份新协议将更多的技术平台和服务融合在一起，形成了更加全面和集成的产品。

“通过我们的合作伙伴关系，我们可以为客户提供选择，并简化与 Google Cloud 和诺基亚系统的接口。在许多情况下，我们可以提供 Google Cloud 和诺基亚的预集成解决方案，这可能为通信服务提供商提供上市时间优势，并为其提供更加无缝的 5G 道路。”Google Cloud 发言人表示。

Google Cloud 表示，除了 Anthos（该平台将允许运营商把工作负载移至跨公有云和私有云的边缘）之外，还将提供在 AI、机器学习和分析方面的技术。

诺基亚将提供其语音核心网、物联网平台、云数据分组核心网、网络暴露能力、数据管理、信令和 5G 核心网。

在去年 8 月任命新 CEO Pekka Lundmark 后，诺基亚向云基础设施的转变非常迅速，而且似乎正在扩大其动作范围。

Google Cloud 和诺基亚表示，他们将合作验证云原生网络功能，并共同开发新的 5G 技术，以简化运营商对 5G 网络连接和服务的部署。两家公司打算将这些服务一起推向市场，并将其作为一种组合产品。

诺基亚云和网络服务首席技术官 Ron Haberman 在一份声明中表示：“在过去五年里，电信行业已经从物理设备发展到虚拟化网络功能，现在则演变为云原生解决方案。云原生网络功能和自动化将为 5G 时代提供新的能力和用例。”