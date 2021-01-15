谷歌 21 亿美元收购 Fitbit 智能手表商交易终于完成：重新起航

北京时间 1 月 14 日晚间消息，据报道，可穿戴设备厂商 Fitbit 今日宣布，已正式加入谷歌大家庭。这意味着谷歌正式完成以 21 亿美元收购 Fitbit 交易。

Fitbit 联合创始人、CEO 兼总裁詹姆斯 · 帕克（James Park）在一份公开信中称：“我今天写信是想大家知道，Fitbit 现在正式成为谷歌的一部分。对于我们公司和 Fitbit 全球用户社区来说，这是一个令人难以置信的令人兴奋的时刻。”

帕克在信中称：“13 年前，当埃里克和我创立 Fitbit 时，我们有一个简单但大胆的想法：让世界上的每个人都更健康。自 2009 年首次推出 Fitbit 追踪器以来，到现在已经在 100 多个国家和地区售出了超过 1.2 亿台设备，这一使命从未动摇。”

“这只是一个开始，因为成为谷歌大家庭的一员，意味着我们可以做更多的事情，来激励人们走向更好的健康之旅。我们将能够更快地创新，提供更多选择，并制造出更好的产品，以满足您的健康需求。”

帕克还称：“我还想让大家知道，你对 Fitbit 了解和喜爱的很多事情都会保持不变。我们将继续致力于做正确的事情，把你的健康放在我们所做的一切事情的中心，提供适用于 Android 和 iOS 的选择。”

2019 年 11 月，谷歌宣布以 21 亿美元收购 Fitbit。2020 年 8 月，欧盟委员会宣布对此展开深入的反垄断调查，主要担心这笔交易会进一步强化谷歌在网络广告市场的主导地位。

上个月，欧盟委员会宣布，由于谷歌在使用用户健康数据方面作出让步，已批准谷歌以 21 亿美元收购健康追踪公司 Fitbit 交易。

根据承诺，谷歌将把 Fitbit 用户数据与用于广告的谷歌数据分开存储，不会将来自 Fitbit 和其他可穿戴设备的数据用于谷歌广告。而且，用户可以决定是否将他们的健康数据存储在他们的谷歌或 Fitbit 账户中。

欧盟委员会称，谷歌作出的这些让步的有效期为 10 年，而且还可能再延长 10 年，这消除了欧盟对谷歌进军健康数据和设备领域的担忧。