消息称小米 MIX 4 将在今年亮相，但晚于小米 11 超大杯

IT之家1月15日消息 数码博主 @数码闲聊站 今日在回复网友提问时透露，小米新款 MIX 续作将会在今年晚些时候到来，小米将先一步面向市场推出小米 11 Ultra 作为顶级旗舰。

此外，该博主还透露 vivo 旗下 NEX 系列新旗舰即将登场，最晚不超过第二季度；vivo 正在开发新款折叠屏机型；vivo 存在新系列；vivo 将于今年 3 月和 4 月推出大量基于新款处理器的中端机型。

IT之家曾报道， XDA 论坛的一位成发现，小米 MIX 4、MIUI 13 和小米 Note 11 的名称已经出现在了欧洲小米官方网站 miui.com 的 HTML 代码中。

目前关于小米 MIX4 的爆料消息极少，虽然去年一度有博主放出小米 MIX4 的工程机真机照，但之后再无消息，可靠度不高。

小米 MIX 系列最新的 MIX3 发布于 2018 年 10 月 25 日，是小米 MIX 系列的第四款产品，目前网友对小米 MIX4 的呼声极高。考虑到小米曾宣布小米将于今年发布第三代屏下摄像头技术并实现量产。

如果一切顺利，我们有望在今年看到小米旗下首款屏下摄像头手机。

此前小米表示，小米第三代屏下相机技术解决了行业的两大难题，一是孔区域的显示能否在视觉上跟其它区域一样（像素补偿）；二是相机自拍时光的透过率以及引起的色偏。小米称，小米第三代屏下相机是目前最领先的技术，也将成为全面屏时代的最佳方案。