技嘉发布新款 PCIe 4.0 SSD：读取速度高达 7GB/s，双热管散热

IT之家 1 月 15 日消息 根据技嘉官方的消息，今天技嘉推出了 7GB/s 的 AORUS Gen4 7000s SSD 系列固态硬盘，搭载了新一代 PCIe 4.0 控制芯片，搭配高阶 3D-TLC NAND Flash，官方称可以提供比上一代 PCIe 4.0 NVMe 固态多 55% 效能。

IT之家了解到，技嘉 AORUS Gen4 7000s SSD 固态第一波推出提供包括 2TB 及 1TB 等容量选择，M.2 2280 设计。

AORUS Gen4 7000s SSD 系列固态采用群联 8 通道设计的 E18 控制芯片，搭配高速 3D-TLC NAND Flash 及 SLC 快取设计，让 PCIe 4.0 的效能得以充分发挥。在实际测试的情况下，AORUS Gen4 7000s SSD 系列固态的连续读取和写入速度分别达到 7GB/s 和 6.85GB/s，比前一代 PCIe 4.0 NVMe 固态快最多达 55%、比 PCIe 3.0 固态快 2 倍，更可逼近 SATA 固态的 13 倍。

为了让 AORUS Gen4 7000s SSD 系列固态可以在高速运作的同时可以维持低温，技嘉为其配备了最新设计的纳米碳涂层的双面铝质散热片，同时有效利用插槽间的空间，最大化散热鳍片面积及高度，让散热表面积更宽广，提供比一般薄金属片设计的散热片好 30%的散热效果。

技嘉暂未公布AORUS Gen4 7000s SSD 的售价。