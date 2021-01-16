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彭博社：苹果正开发全新设计的 iMac，窄边框 XDR 设计、更强大 Apple Silicon 芯片

2021/1/16 6:47:37 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 1 月 16 日消息 除了全新设计的 14 和 16 英寸 MacBook Pro 机型外，苹果还对 Mac 产品线中的其他 Mac 有重大更新计划。一年多来，我们一直听到有关重新设计的 iMac 的传闻，彭博社的 Mark Gurman 今天分享了一份报告，提供了有关细节。

▲Pro Display XDR

报道称，新款 iMac 机型的屏幕周围的边框将被瘦身，金属下巴也将被取消，而采用类似于苹果在 2019 年发布的 Pro Display XDR 显示器的设计。

iMacs 将采用平坦的背部设计，而不是弧形的后部设计，这也是在即将到来的 MacBook Pro 机型上采用的设计，之前的传言将其描述为 “iPad Pro 设计语言”。将会有两个版本来取代现有的 21.5 和 27 英寸机型，之前有传言称其中一款机型的尺寸将在 23 到 24 英寸。

与新款 MacBook Pro 机型一样，重新设计的 iMac 也将采用 Apple Silicon 芯片，而改版后的外观将与苹果摆脱英特尔芯片的举措相吻合，让 iMac 一下子拥有更新的处理器和全新的设计。

苹果计划为新的 iMac 配备下一代版本的 Apple Silicon 芯片，其速度将更快，GPU 能力更强。苹果正在测试的 Apple Silicon 芯片拥有多达 16 个高性能核心和 4 个效率核心，更高端的桌面机型可能拥有多达 32 个高性能核心。苹果还在研究改进 GPU 技术，并正在测试 16 核和 32 核图形组件。

IT之家了解到，苹果预计将在 2021 年发布新款 iMac，但具体的上市时间目前还不得而知。

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关键词：iMac

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