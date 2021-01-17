微软：Surface Hub 2S 85 英寸 1 月底开始广泛发货

IT之家1月17日消息 微软 Surface Hub 2S 85 英寸是 Surface 家族中尺寸最大的设备。微软近期宣布，Surface Hub 2S 85 英寸将于本月晚些时候开始在部分市场向企业和教育客户广泛发货。

IT之家获悉，Surface Hub 2S 85 英寸运行全新的 Windows 10 Team 2020 Update 操作系统，并预装了大家喜爱的 Office 和 Microsoft 365 应用。

现在，你可以从 Surface Hub 甚至使用自己的个人设备通过 “近距离加入”即时加入会议。而一旦会议结束，所有的用户数据都会从设备中清除，为下一次会议做好准备。

与原来的 84 英寸 Surface Hub 相比，新的 Surface Hub 2S 85 英寸的安装和设置明显更加简单，有更多的可选认证配件可供选择。

Surface Hub 2S 85 英寸的包装已经完全重新设计，采用轮式托盘，适合大多数现代升降舵。

所有运行 Windows 10 Team 2020 更新的 Surface Hub 都结合了 Silicon 级保护，采用了独立的 TPM 2.0 芯片和安全启动。这是一个完全锁定的操作系统，只允许经过认证的驱动程序和 Windows 商店应用程序运行。

安装 Windows 10 专业版或企业版后，你可以灵活地使用最喜爱的 Win32 应用程序来定制 Surface Hub。作为 Windows 10 专业版和企业版独有的功能，你可以使用 Surface Hub 2S 指纹识别与 Windows Hello 安全多因素生物识别登录。