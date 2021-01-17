华为 MateBook X Pro 2021 款发布：3K 触控屏 + 金属机身，8999 元起

IT之家1月17日消息 今日，华为宣布推出全新 MateBook X Pro 2021 款笔记本，配备 3K 全面屏与全新压力触控板，搭载升级的第 11 代英特尔酷睿处理器，采用指纹电源键二合一设计。

华为 MateBook X Pro 2021 款将于今日（1 月 17 日）16:08 开启预售，1 月 20 日 00:00 正式开售。

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IT之家了解到，华为 MateBook X Pro 2021 款采用轻薄金属机身与 3K 全面屏，支持华为应用市场与快应用打开即用。

华为 MateBook X Pro 2021 款采用全新触控板，支持华为分享，拥有 4 倍感应面积与 1.8 倍感应距离。

屏幕方面，这款笔记本采用 3K 分辨率 13.9 英寸全面屏，拥有 3:2 屏幕比例与 91% 屏占比，支持 100% sRGB（典型值）广色域。

音效方面，华为 MateBook X Pro 2021 款采用高低音分频四扬声器，支持 45Hz 精密分段，拥有音乐、游戏、电影和通话四种音频模式。

此外，华为 MateBook X Pro 2021 款采用边缘式麦克风设计，支持 5m 远距离拾音与降混响去回声。