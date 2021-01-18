【IT之家评测室】华为 MateBook 13 2021 款深体验：多屏协同成就新一代当红炸子鸡

华为 MateBook 13 轻薄本可谓华为笔记本家族的 “当红炸子鸡”，自 2018 年首次诞生以来，凭借着 2K 屏、高端轻薄设计以及诸如一碰传、多屏协同等创新体验圈住了不少消费者，出色的销量也证明了行业和市场对这款笔记本的认可。

伴随着 11 代英特尔酷睿处理器和英伟达 MX 450 的发布，华为 MateBook 13 也迎来了基础性能配置的升级，今天，华为 MateBook 13 2021 款轻薄笔记本正式发布，在英特尔 11 代酷睿处理器以及 MX 450 之外，华为 MateBook 13 2021 款的智慧体验也同步提升，IT之家已经拿到了这款产品，话不多说，下面我们直接进入体验环节。

第一部分：设计

华为 MateBook 13 2021 款之所以能够赢得众多消费者的追捧，离不开其简约、高端化的外观设计。IT之家拿到的是皓月银配色版本，这种银色给人的观感非常纯粹，没有丝毫冗余，优雅且高级。

全金属机身设计同样以简约凝练为主，并且表面采用了 150 号精密喷砂工艺，金属质感出色，喷砂颗粒细腻，手感光滑舒适，也不易留下指纹痕迹。

在笔记本的细节设计上，B、C 面中框侧腰位置，均采用了 CNC 钻切工艺，形成了高光切角，当光线打在机身上的时候，磨砂的机身对光线形成了漫反射，而 CNC 切角则形成了高光反射，晶莹灵动，让整机的质感又上了一个台阶。

华为 MateBook 13 2021 款笔记本整体外观与前代产品基本保持了一致，A 面正中央位置有高亮的 “HUAWEI”的品牌 Logo；B 面采用了全面屏微边框设计，使得屏占比达到了 88%。

摄像头位于上边框，下边框正中间为高亮的 “HUAWEI”Logo；

C 面键盘下方触控板面积够大，同时原本贴在机身外部的华为分享卡贴已经集成到了触控板区域，使得笔记本的一体性更强，C 面右上方为指纹电源键二合一设计。

在机身尺寸及重量方面，新款华为 MateBook 13 长 × 宽 × 高分别为 286mm×211mm×14.9mm，大小跟 A4 纸差不多，重量为 1.3kg，适用于各种场合，日常通勤不会额外带来压力。

A 面▲

D 面▲

更重要的是，华为 MateBook 13 2021 款的 65W 电源适配器重量仅为 160g，除了能给华为 MateBook 13 2021 款快充之外，也可以给华为 P40 Pro、P40、Mate30 等部分支持超级快充协议的华为手机进行超级快充。

华为 MateBook 13 2021 款还支持关机反向充电，关键时刻，华为 MateBook 13 还可以变身 “充电宝”给手机充电应急。

接口方面，包括一个 USB3.2 Gen 1、一个全功能 USB-C、一枚 3.5 mm 耳机麦克风接口，日常使用压力不大。

屏幕方面，华为 MateBook 13 2021 款采用了 2160*1440 分辨率显示屏，拥有 100%sRGB 广色域，对比度达 1000:1，PPI 为 200，300 尼特高亮度。这块屏幕的显示素质非常不错，对于那些专业人士以及对屏幕有较高要求的消费者非常友好。除了本身的显示素质之外，这块屏幕还通过了 DC 调光，并且支持德国莱茵低蓝光护眼认证，通过采用软硬结合的方式，带来了独有的护眼模式。

屏幕，是华为 MateBook 13 系列笔记本备受商务办公人士推崇的主要因素之一。这一部分，我们单独放在接下来的 “智慧体验”里讲。

第二部分：智慧体验

1、触控屏

华为 MateBook 13 2021 款屏幕依旧是经典的 3:2 生产力比例，相较于传统的 16:10 屏幕，3:2 生产力屏幕在诸如 Office 等常用办公软件时，可以显示更多的内容信息，再比如对于摄影爱好者来说，单反相机拍摄的照片比例通常为 3:2，华为 MateBook 13 2021 款屏幕可以无黑边显示图片等等。纵观目前笔记本市场，在同档位的笔电产品中，用上 2K 分辨率、3:2 生产力屏幕的笔记本屈指可数，对于职场人士来说，华为 MateBook 13 2021 款就是一个很好的选择。

此外，华为 MateBook 13 2021 款的这块屏幕还支持十点触控，有不少消费者认为 Windows 本的触控过于鸡肋，操作上完全可以通过鼠标和键盘替代，个人认为，这个说法在华为 MateBook 13 2021 款上并不成立。因为华为 MateBook 13 2021 款支持多屏协同技术，将手机屏幕 “复制”到了 PC 端。手机屏幕本身就是通过触控操作，手机内部的应用也是专门围绕触控所做的设计和优化，当手机屏幕 “复制”到笔记本屏幕上时，我们可以借助笔记本屏幕的触控，直接进行相应的操作，上手成本更低，也更直观和快速。

此外，华为 MateBook 13 2021 款还针对屏幕触控带来了各种新功能，比如首创三指下划快速截屏，截屏中的文字可自动识别，自动转换为文本。值得一提的是，三指下划快速截屏不仅仅适用于笔记本里的内容，当手机和笔记本实现 “多屏协同”之后，同样也可以对屏幕上显示的手机内容进行截图，并且文字识别。

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举一个最简单的应用场景，比如工作时上司给你手机发了一张全是文字的图片，如果你需要将图片里的文字提取出来，随后放到电脑的 PPT 内，传统的方式大多都是先通过手机软件提取图片里的文字，然后将文字通过聊天应用发送至电脑端，然后复制这段文字黏贴到 PPT 内。

如果此时此刻你已经将华为手机和笔记本连接了多屏协同，此时此刻你仅需要通过多屏协同打开手机里的图片，然后三指下划截屏，手指圈住要识别文字的区域，文字自动提取出来复制到 PPT 即可，这些看似不起眼的升级，实际上会给你的工作带来高效的提升。

2、多屏协同

对于华为用户来说，这个功能已经非常熟悉了，在此前的华为笔记本评测中，IT之家也针对这个功能进行过深度体验。总而言之，多屏协同是实现华为 PC、手机、平板联动的必要和基础。

在华为 MateBook 13 2021 款上，多屏协同体验进一步升级，首先是连接方式上，因为华为分享连接区集成到了笔记本触控板中，感应区域增大 200%，感应距离提升 50%，“碰一碰”的精准率进一步提升，将华为手机放在笔记本的触控板上，就可轻松实现连接。

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搭配 EMUI 11 系统的华为手机，多屏协同在笔记本的大屏桌面内最多支持同时打开 3 个（1 主 2 副）手机窗口，比如你可以同时打开两款购物软件，放在笔记本大屏端对比价格。

再比如你可以打开抖音、IT之家客户端，一边浏览新闻一边刷抖音，因为华为 MateBook 13 2021 款屏幕支持触控，你可以直接通过触控屏对手机的 “镜像”进行操作，打电话、刷抖音、浏览IT之家等等就如同在手机上操作一样。

基于屏幕触控的支持，多屏协同的操作更加便捷和直观，当手机和笔记本 “融合”之后，手机、电脑之间的文档可以直接用拖拽的方式相互传输。

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另一方面，电脑也拥有了手机丰富的 App 应用，你可以在电脑上抢微信红包、滴滴打车、甚至是高德导航等等。

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同时，手机也可以利用电脑端的摄像头、键盘、麦克风等硬件，比如刷抖音，手机本身是熄屏状态的，而抖音里面的声音都是通过 MateBook 13 2021 款的音响发出。再比如你可以用键盘在手机的 “备忘录”应用里打字等等。

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3、华为应用市场、云空间、电脑管家

电脑管家首页▲

目前华为笔记本预装的电脑管家应用功能越来越强大，除了传统的电源管理、驱动管理之外，还整合了官方服务，比如故障排查、配件价格查询、门店预约、到店维修等等服务。

此外，多屏协同以及云空间也整合在了电脑管家里。

华为云空间▲

华为云空间 PC 客户端是华为专门针对手机、平台、PC 之间信息融合所搭载的一款专业软件，华为云空间内有图片、联系人、备忘录、云盘、录音等功能，华为手机、平板等设备同步到云空间上的数据，都能通过云端在多设备间自由流通并保持同步更新。

在云空间内，还可以快速查找同账号下绑定的华为手机、平板等设备。

在华为 MateBook 13 2021 款内，还加入了全新的 “华为应用市场”应用，包括实用工具、影音娱乐、社交通讯、教育、商务、拍摄美化等分类，目前应用市场里的应用还不算太多，不过诸如微信、QQ、网易云音乐、腾讯视频等常用应用基本都有，未来会持续丰富。

华为应用市场▲

此外，华为 MateBook 13 2021 款还预装了华为浏览器，登录华为账号后，可以让华为笔记本、手机、平板跨设备同步，浏览来去自如。

华为浏览器▲

第三部分：性能测试

华为 MateBook 13 2021 款升级了全新的第十一代智能英特尔酷睿处理器，共拥有两个版本——i7-1165G7、i5-1135G7。IT之家拿到的是 i7 版本，其他配置包括 16GB DDR4 3200MHz 内存、512GB NVMe PCIe 固态硬盘、NVIDIA GeForce MX450 独显或 Xe 集显。

作为英特尔重点发力的新一代处理器，i7-1165G7 采用先进的 10nm SuperFin 工艺制程，四核心八线程，基频 2.8GHz，最高频率 4.7GHz，性能较上一代显著提升 33%。

显卡配置方面，除了IT之家拿到的 MX450 独显版本，华为 MateBook 13 2021 款拥有集成的 Iris® Xe Graphics 可选。MX450 的核心代号为 N18S-G5-B，采用了 GTX 1650 的 TU117 核心，流处理器为 896 个，搭载了 2GB 的 GDDR6 显存，64 bit 位宽，80GB/s 带宽，GPU 频率为 1395-1575MHz。

在IT之家 App 中，可以通过性能天梯图查看相关产品的跑分排名。

Cinebench R15：

i7-1165G7 单核 199 分，多核 740 分；

Cinebench R15 跑分截图▲

Cinebench R20：

i7-1165G7 单核 537 分，多核 2143 分。

Cinebench R20 跑分截图▲

3DMark：

华为 MateBook 13 2021 款在《3D Mark》中的 Time Spy 成绩为 2125，Fire Strike 成绩为 4219，对于一款轻薄本而言，这个表现比较满意。

从跑分来看，MX450 对比 M350 差不多有 20%-30% 左右的性能提升。在华为 MateBook 13 2021 款上，华为对独显的调度并没有很激进，这或许是考虑到了更稳定的综合体验。

华为 MateBook 13 2021 款搭载了搭载了一块来自西部数据的 SSD，CrystalDiskMark 测试成绩为 3413MB/s 的 SEQ1M(Q8T1)读取和 2721 MB/S 的 SEQ1M(Q8T1)写入，性能表现还是非常出色的。

对于像华为 MateBook 13 2021 款这样的轻薄本而言，在提升性能的背后和机身厚度不变的背后，散热也是一大难题，华为 MateBook 13 2021 款在散热方面做了两个升级，一方面是重新设计了笔记本内部的架构堆叠，从主板到元器件都进行了小型化设计，节省了大量的机身内部空间。这部分空间就留给了散热，这也是华为 MateBook 13/14 2021 款在散热方面做的共同升级。在华为 MateBook 13/14 2021 款上，备受好评的鲨鱼鳍风全新升级，0.2mm 的超薄 S 形扇叶，增加流体空间，改善入流条件，超过 79 片的高密度叶片组，同时搭配 6mm+8mm 的大直径双热管，“翼形”均热设计，官方整机散热能力大幅提升 50%。

华为 MateBook 13 2021 款提供了平衡模式、高能模式两个档位，在IT之家的测试中（北方冬天室内），日常使用的平衡模式，机身 C 面键盘上方位置仅仅是温热，触控板区域机身甚至还是 “冰凉”的，同时该模式下风扇也基本没有噪音。开启高能模式后，通常情况下只有跑分、游戏时才能感受到风扇产生的噪音，但声音并不大，在较为安静的室内办公环境下，我们开启华为 MateBook 13 2021 款的高能模式，同时进行 3DMARK 跑分测试，此时风扇转速明显提升，通过分贝仪测得散热噪音为 55.3dBA，而此时周围环境的噪音为 45.3dBA。

由此可见，华为 MateBook 13 2021 款对散热噪音的控制还是比较出色的，在白天大部分场景下，这种高性能所带来的散热噪音并不会影响到办公或者学习。

同样高能跑分模式下，我们也简单测试了华为 MateBook 13 201 款的机身温度，冬天室内 20°C 左右的办公室环境下，高能模式跑分 15 分钟 +，此时华为 MateBook 机身 C 面最热温度为 40.9°。

高温度大多集中在 C 面转轴区域的中央部分，此时键盘区域并不会受太大影响。特别是键盘两侧下方区域，触感仍是 “冰凉”的。

总结：

和上一代产品相比，新款华为 MateBook 13 2021 款设计上变动不大，继续将轻薄便携、高端向的 ID 设计、高屏占比高分屏等优秀基因发扬光大，高颜值、高质感也是让人爱不释手。

内在升级方面，英特尔 11 代酷睿处理器以及全新的 MX 450 的加持，让华为 MateBook 13 2021 款的性能再上一个台阶，除了传统的办公场景之外，日常网游娱乐也是不在话下。即便是华为在性能释放上没有特别激进，但也换来了更安静的运行环境和更稳定的用机体验。

总的来说，作为一款轻薄本，华为 MateBook 13 2021 款的主要应用场景还是商务办公，特别是那些经常高度依赖手机和电脑办公的职场人士，华为 MateBook 13 2021 款的触控屏 + 多屏协同带来了独一无二的智慧化高效率办公体验。不可否认，近两年来华为在笔记本市场的持续创新，给整个行业带来了深远且积极的影响，持续引领第三代移动办公下的智慧化体验，更让消费者的体验大放光彩，我们有理由期待华为笔记本，接下来还会带来什么样的惊喜。

售价信息：

华为 MateBook X Pro 2021 款、华为 MateBook 13/14 2021 款于 2021 年 1 月 17 日 16:08 在华为商城、京东、天猫华为官方旗舰店及线下各零售门店开启预售，2021 年 1 月 20 日 00:00 正式开售。预售期间，享订金 100 元抵 200 元，更有华为扩展坞或华为蓝牙鼠标赠送。