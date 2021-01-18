索尼 A7 IV 微单相机参数曝光：3000 万像素传感器，4K 60fps 视频拍摄

IT之家1月18日消息 索尼将于今年更新 A7 系列全画幅微单相机至第四代，近日外媒 camerajabber 曝光了 A7 IV 的详细参数。新机将继承上一代的 5 轴防抖功能，分辨率提升至 3000 万像素，将搭载 Bionz XR 处理器，最高支持 4K 60fps 视频拍摄。
以下是爆料的索尼 A7 IV 微单相机规格：
传感器：3000 万像素 BSI 背照式 CMOS
处理引擎：Bionz XR
感光度：ISO 50- 204800
自动对焦系统：具备 693 个相位检测点和 425 个对比度检测点的混合自动对焦，实时眼控 AF（视频、图像拍摄均支持支持人和动物跟踪）
防抖：5 轴防抖系统，最高 5.5EV 快门速度补偿
视频拍摄：4K 60fps、1080P 240fps，10-bit 4:2:2 HDMI 输出
色彩范围：S-Log2 和 S-Log3，S-Gamut3.Cine 和 S-Gamut3
图片文件格式：RAW、JPG、HEIF
屏幕：3 英寸 144 万像素可翻转触摸屏
取景器：369 万像素 0.5 英寸 OLED 屏
最高连拍速度：机械或电子快门 10fps
存储：双 SD 卡槽，最高支持 UHS-II，CFexpress Type-A
IT之家了解到，此前有传言称索尼今年将发布 A9 III 旗舰微单相机，有望搭载 5000 万像素 CMOS 传感器，支持 8K 分辨率视频拍摄。