韩寒代言西瓜视频，联合推出视频频道

1 月 18 日消息，西瓜视频官方账号今日宣布，韩寒正式代言西瓜视频，双方宣布联合发起视频频道 “再和世界谈谈”，计划与众多中视频创作人共同打造视频时代的 “杂志”。

据了解，该频道内容将以 “同题创作”的形式呈现，由韩寒牵头，邀请各领域的视频创作人针对特定话题发表视频观点。计划每月发布一期，持续一年，每一期话题均面向用户进行征集。

在此次官宣代言前，韩寒已经进驻西瓜视频，认证标签为 “导演、作家、赛车手”。首条视频是他为西瓜视频录制的街头演讲节目《2021 有一说一》的视频片段。而 “再和世界谈谈”频道将于 1 月 23 日在西瓜视频正式上线。

公开资料显示，韩寒年少成名，素来以 “先锋敢为”著称，他在成为畅销书作家后进军赛车界，接连夺取多个汽车拉力赛冠军。近年来，韩寒还执导了《后会无期》《乘风破浪》等多部叫好叫座的电影。

对于选择中视频回归 “杂志创作”，韩寒表示，相比电影，中视频的体裁形式既缩短了制作周期，还能保证密集的信息输出，可以很好满足自己 “和这个世界谈谈”的表达欲。而西瓜视频平台聚焦了许多优秀的中视频创作人，以及很多 “有观点有启发有深度”的内容，这带来交流和互动创作的契机。