2020 WUCG 世界大学生电子竞技联赛中国区总决赛将于 1 月 26-27 日开启

IT之家1月18日消息 根据 WUCG 官方消息，2020 年 WUCG 世界大学生电子竞技联赛中国区总决赛将于 1 月 26 日 - 27 日举办。赛事主办方经过慎重考虑决定，取消原定于线下举办的 WUCG 嘉年华活动，改为线上举办，届时将在国内各大直播平台进行直播。

官方近日发布了决赛的预热短片：

本次 WUCG 包含四款游戏，分别为《CS:GO》、《英雄联盟》、《王者荣耀》、《炉石传说》。参与决赛的队伍如下：

CS:GO 项目：上海应用技术大学 SITG 战队 VS 湖南大学 YLM 战队

英雄联盟项目：江西软件职业技术大学 HMG 战队 VS 南京理工紫金学院 FJ 战队

炉石传说项目：西安建筑科技大学 刘春毅 VS 常州工学院 吴晨

王者荣耀女子组：武汉光谷职业学院 十亿少年梦战队 VS 湖南信息学院 SAKURA 战队

王者荣耀大众组：武汉商贸职业学院 武汉篮子战队 VS 中北大学 GWA 战队

据IT之家了解，WUCG 还邀请到 KPL 王者荣耀职业战队—VG 战队，他们将分别与 WUCG 大众组的冠军以及红魔 BUFF 战队分别开展一场水友赛。炉石传说方面，此外高星、Trunks 也将和 WUCG 炉石冠军、亚军以及 4 位水友开展两场战棋酒馆水友赛。WUCG 创始人、前 DOTA 职业选手伍声 2009 也将在总决赛的直播进行互动。