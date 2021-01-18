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2020 WUCG 世界大学生电子竞技联赛中国区总决赛将于 1 月 26-27 日开启

2021/1/18 13:56:06 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家1月18日消息 根据 WUCG 官方消息，2020 年 WUCG 世界大学生电子竞技联赛中国区总决赛将于 1 月 26 日 - 27 日举办。赛事主办方经过慎重考虑决定，取消原定于线下举办的 WUCG 嘉年华活动，改为线上举办，届时将在国内各大直播平台进行直播。

官方近日发布了决赛的预热短片：

本次 WUCG 包含四款游戏，分别为《CS:GO》、《英雄联盟》、《王者荣耀》、《炉石传说》。参与决赛的队伍如下：

  • CS:GO 项目：上海应用技术大学 SITG 战队 VS 湖南大学 YLM 战队

  • 英雄联盟项目：江西软件职业技术大学 HMG 战队 VS 南京理工紫金学院 FJ 战队

  • 炉石传说项目：西安建筑科技大学 刘春毅 VS 常州工学院 吴晨

  • 王者荣耀女子组：武汉光谷职业学院 十亿少年梦战队 VS 湖南信息学院 SAKURA 战队

  • 王者荣耀大众组：武汉商贸职业学院 武汉篮子战队 VS 中北大学 GWA 战队

据IT之家了解，WUCG 还邀请到 KPL 王者荣耀职业战队—VG 战队，他们将分别与 WUCG 大众组的冠军以及红魔 BUFF 战队分别开展一场水友赛。炉石传说方面，此外高星、Trunks 也将和 WUCG 炉石冠军、亚军以及 4 位水友开展两场战棋酒馆水友赛。WUCG 创始人、前 DOTA 职业选手伍声 2009 也将在总决赛的直播进行互动。

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关键词：WUCG总决赛

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