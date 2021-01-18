坚果官宣：手机服务不受影响，售后和系统维护将会继续

IT之家1月18日消息 昨日晚间，有消息称字节跳动决定让原锤子科技团队组建的新石实验室，并入 Musical.ly 原创始人阳陆育负责的教育硬件团队。合并后的硬件团队将聚焦教育领域，不再研发坚果手机、TNT 显示器等其他无关产品。

今日字节跳动方面回应表示：我们看好教育硬件的前景和价值。为了增强教育硬件团队的研发能力，新石实验室将与台灯团队合并，共同组成大力智能团队，专注教育硬件。

现在坚果手机正式官宣，将与新石实验室将与台灯团队合并为大力智能团队，专注教育硬件；坚果手机现有用户的服务将不受影响，手机售后和系统维护依然会继续，并且坚果方面也将持续探索 SmartisanOS 的创新。

IT之家了解到，2019 年 1 月，字节跳动收购了锤子科技部分专利使用权，称将探索教育领域相关业务，锤子科技部分员工与北京字节跳动科技有限公司签订员工合同。

坚果手机团队此后公布了在字节跳动集团内部的名称 “新石实验室”。资料显示，新石实验室成立于 2019 年，是字节跳动旗下的硬件中台，探索包括智能手机及教育硬件在内的智能硬件产品。

去年 10 月，新石实验室总裁吴德周透露：“过去一年里，我们正在研发一系列让人耳目一新的教育硬件产品，能让学习变得更高效，更简单。”