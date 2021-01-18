Linksys 推出 Wi-Fi 6E Mesh 系统和新品 AXE8400 智能网格，新增运动检测功能

Linksys 领势在 2021 年 1 月 11 日至 14 日首次线上举办的 CES2021 上，介绍了其在 Wi-Fi 和运动检测技术方面的最新进展，并推出了 Linksys AXE8400 Wi-Fi 6E 智能网格 WiFi 系统和 Linksys Aware。

Linksys AXE8400 搭载了高通 Qualcomm 新一代 1210 处理器芯片，提供最新的 WiFi 6E 体验。

Linksys AXE8400 采用了高通 Networking Pro 1210 平台，提供强劲的网络性能。它是带宽密集型家庭的理想解决方案，可以通过三频（2.4GHz、5GHz 和 6GHz）和 5 Gbps 广域网端口，可以同时支持多种网络连接方式。

该设备不仅搭载了 5 千兆的 WAN 口，而且还具有 4 个千兆 LAN 端口，以及一个 USB 3.0 端口，用于有线连接或 USB 拓展设备。

AXE8400 系统内的每个节点能覆盖近 300 平方米的区域，管理超过 65 个设备的连接请求，并且可以让所有设备共享相同的带宽，尽可能消除死角。

Linksys AXE8400 系统与 Linksys Intelligent Mesh 产品（包括以前的版本）兼容，以支持所有（无论是否通过 6E 认证）的智能设备，并使用与其他 Linksys Mesh 解决方案相同的应用程序的设置，以减少 Wi-Fi 的威胁。