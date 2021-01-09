华硕 ROG GT-AXE11000 旗舰 WiFi 6E 路由器价格公布：549.99 美元

IT之家1月9日消息 华硕于 2020 年 9 月发布了一款支持 WiFi 6E 的旗舰路由器 ROG Rapture GT-AXE11000。这款产品理论带宽可达万兆 11Gbps，同时全面支持 WiFi 6E。据外媒 Slashgear 消息，这款路由器将于 1 月发售，售价高达 549.99 美元，约合人民币 3561.2 元。

这款旗舰路由器支持 2.4GHz、5GHz、6GHz 三个频段，6GHz 能够提供 7 个不重复的 160MHz 通道。此外，WiFi 6E 能够提供更低的延迟以及连接性能，由于 6GHz 频段专门为支持的设备保留，因此不需要 5GHz 的动态频率选择技术，可以避免雷达设备的干扰。这意味着设备连接速度会更快。

这款产品搭载 64 位四核 CPU，主频 1.8GHz，配备 1GB RAM，能够提供强大的性能。设备包含独立的信号放大芯片，每一组放大电路均有着 EMI 屏蔽层，来避免干扰、增强散热。此外电路设计也特别设计，来避免信号损失。路由器的供电部分也没有缩水，每一组电源芯片均配备固态电容。

IT之家了解到，这款产品为了充分发挥 WiFi 6E 的高速性能，这款路由器配备 2.5G 网口，支持 LAN 聚合功能，能够在支持的设备上使用两条 1Gbps LAN 网口进行连接。此外，路由器还配备 RGB 灯光，可显示 CPU 负载状况或者网速，同时支持自定义闪烁效果。