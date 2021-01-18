李在镕再次入狱导致三星 “权力真空”，韩国商界表示担忧

北京时间 1 月 18 日下午消息，据报道，韩国首尔高等法院今日对三星电子副会长李在镕（Jay Y.Lee）“亲信干政”案二审重审宣判，判处其 2 年零 6 个月有期徒刑，李在镕当庭被捕。

对此，韩国工业联合会（Federation Of Korea Industries）执行董事 Bae Sang-kun 表示：“我们对法院的判决深感遗憾，因为在新冠病毒疫情而引发的经济危机中，李在镕副会长一直在通过大胆的投资和创造就业机会，来帮助维持韩国经济。”

Bae Sang-kun 还称：“缺乏管理领导力，可能会延误开创新业务的决策过程，从而导致三星在全球竞争中落后。我们希望三星能够克服这场危机，继续向前发展。”

韩国企业联合会（Korea Enterprises Federation）在一份声明中称：“由于判处李在镕入狱，整个企业管理社区对三星集团的‘领导层真空’深感担忧。”

“随着疫情带来前所未有的经济不确定性，以及全球保护主义政策的加速，该裁决对整体经济和行业的负面影响将不可避免。作为一家跨国公司，缺乏管理领导力，预计三星的重大商业决策和投资将会推迟。”

首尔国立大学教授、公司治理专家 Park Sang-in 称：“尽管法院今天的判决将李在镕送回监狱，但对于这个国家的企业集团（三星集团）来说，这个判决似乎仍过于仁慈。今天的判决无助于纠正韩国法院对商业大亨宽大处理的过往记录。”

“许多人担心三星将面临挑战，因为管理层中再没有三星的所有者。但是，李在镕上次入狱时，三星还是设法经营得很好。”

首尔尤金投资证券公司（Eugene Investment & Securities）分析师 Lee Seung-woo 表示：“三星电子近期的股价涨幅相当大，与以往的主要不同之处在于，散户持有的份额大幅增加。散户投资者似乎对这一裁决反应敏感，看看最近的留言板，大家对李在镕的评价都相当正面。”

李在镕今年 52 岁，是三星电子副会长，也是三星集团的实际掌门人。韩国首尔高等法院认为，李在镕贿赂前总统朴槿惠（Park Geun-hyee）的一名助手，以赢得政府对三星集团两子公司（三星物产与第一毛织）合并案的支持，从而让李在镕获得了对三星的更大控制权。