DXOMark 宣布将测试三星 Galaxy S21 Ultra，提供 S20U、华为 Mate 40 Pro+ 参数对比

IT之家 1 月 16 日消息 三星本周发布了其最新的顶级旗舰 Galaxy S21 Ultra，拥有较大硬件升级以及光学系统的的提升。S21 Ultra 载有高通最新的骁龙 888 芯片以及三星全新的 Exynos 2100 高端芯片组，它也是三星首款支持 S-Pen 的 S 系列机型。

DXOMark 今日表示将尽快为 Galaxy S21 Ultra 进行评测，参考此前惯例，三星预计未将 Galaxy S21 Ultra 送测，因此 DXO 测试结果仍需要一段时间才能出炉。

IT之家了解到，三星 Galaxy S21 Ultra 较先前的 S20 Ultra 有较大改进，例如以双远摄的镜头设计取代了后者 103mm 等效焦距的潜望镜远摄摄像头。

此外，三星 Galaxy S21 Ultra 采用的 70mm 摄像头可进行中距远摄拍摄，而 240mm 的强大摄像头可实现极长的远距变焦。主广角和超广角相机都与去年的型号相似，但有一些细微的改进。

▼ 三款机型光学系统参数对比（图源 DXO）

三星表示，S21 Ultra 在主摄广角摄像头中配备了最新版的传感器，虽然主要规格与 S20 Ultra 相同（10800 万像素 1/1.33 英寸），但三星表示新机使用了更新的去马赛克算法来计算所有像素的 RGB 值。

DXO 指出，目前市面上同级竞品，例如华为 Mate 40 Pro+ 和小米 10 Ultra 同样采用了类似规格的传感器，但他们都比 iPhone 12 Pro Max 的1/2.55英寸成像器大。

DXO 关于三星 Galaxy S21 Ultra 摄像头预览参见此次。