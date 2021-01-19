十年米聊落幕：雷军社交野心折戟，小米互联网梦不死

今日的一纸停服公告，宣告了推出十年之久的米聊寿终正寝。

这个要早于微信诞生的 IM 工具，曾被小米董事长雷军寄予厚望。米聊和小米手机、MIUI 系统一起，组成了早期小米业务版图的三驾马车。

但卧榻之侧，岂容他人鼾睡。腾讯迅速推出的微信，让米聊在竞争中黯然失色。曾豪言有机会颠覆 QQ 的米聊，还是没能逃过众多挑战者的结局。

不过，小米在互联网业务上的野心未止。互联网业务也与手机和 IoT 业务一起，构成了当前小米新的三驾马车。小米直播，朕惊视频 ...，小米在直播和短视频等近年来兴起的风口中都未落下，不过还远未达到小米手机和 IoT 业务的发展高度。

微信的悲情对手

2010 年 11 月，成立第一年的小米就决定做米聊，并在 12 月正式推出了米聊 App。这款拥有对讲功能的 App，半年过去用户迅速超过 400 万。

米聊的开发由小米联合创始人黄江吉主导。黄江吉在加入小米前曾在微软工作十余年，并曾负责即时通讯业务。这也是米聊具备先发优势的基础。

很显然，米聊的推出与腾讯的主业务 QQ 是直接的竞争关系，当时的 QQ 用户还以 PC 端为主，而米聊是诞生于移动互联网兴起的节点。

雷军早年曾坦言，当初做米聊就是与腾讯赌时间差。如果腾讯一年后才有所反应，米聊胜率是 50%，如果腾讯两三个月就有反应，米聊可能 100% 会死掉。

腾讯的反应速度也大大超出了雷军的想象。2011 年 1 月腾讯就迅速推出了微信，米聊的时间差优势彻底丧失了。

马化腾曾揭秘，实际上当时腾讯内部有三个团队在做移动端的 IM 产品，QQ，无线部门，以及 QQ 邮箱团队。最终张小龙带领的 QQ 邮箱团队在内部赛马中胜出，也即是后来的微信。

黄江吉曾在回忆起米聊的发展时表示，很佩服腾讯的果断，“如果腾讯当初觉得拥有 QQ 足够，不用担心对手入侵，可能留下的空间对创业公司是巨大机会”。

微信逐渐崛起后，米聊的发展可谓十分曲折。先是从面向所有用户的 IM 工具转变为主要服务小米用户群，2018 年又经历从沉寂到复活，但最终还是在推出十年之后迎来落幕。

七麦数据的统计显示，近一年来米聊的安卓下载量只有在推出新版本时才会迎来一轮下载，平时基本处于沉寂状态。另外，米聊安卓平台的下载量也主要依赖小米。

对比之下，腾讯 2020 年第三季度财报显示，腾讯微信及 WeChat 月活跃用户达到 12.1 亿。两款 App 的境遇已经是天壤之别。

在黄江吉看来，米聊在与微信的竞争中落败的最容易的答案是，微信是腾讯做的，可以很容易导入 QQ 的关系链。“腾讯对社交领域非常了解，这是它的 DNA。腾讯还拥有自我颠覆决心，当腾讯用各方面配套的肌肉把 DNA 发挥出来时威力就很可怕，这是微信成功关键。”

早在 2018 年，米聊的缔造者黄江吉已经宣布从小米退休；而两年后，他一手打造的米聊也最终迎来了悲情时刻。

雷军的互联网梦

米聊，曾经承载着雷军的互联网梦想。即使在米聊关停的公告中，也有一句 “未来，米聊团队也会努力为大家带来更多新的服务。”

对于小米的定位，互联网公司一直是雷军的执念，而不单单是一家硬件公司。但米聊的折戟，还是让小米失去了与腾讯、阿里等互联网巨头一样拥有一款国民级 App 的机会。

不过雷军并未放弃互联网业务的探索。基于手机和 IoT 业务，小米也在广告、游戏、金融等互联网服务上加大布局。小米还单独成立了多个互联网业务部门，小米当前的 “5G+AIoT”也被雷军称为是下一代超级互联网。

根据小米 2020 年第三季度财报显示，当季度小米互联网服务收入达到 58 亿元，同比增长 8.7%。互联网业务收入在小米当季度总营收中占比为 8%。

从消费级的 App 上来看，小米也可谓是紧跟风口。2016 年，小米直播 App 上线，米聊团队也参与研发；2019 年，小米推出了一款短视频 App 朕惊视频，甚至专门收购了一家拥有网络视听许可证的企业九维宽频。

从理想的状态来看，依靠亿级的手机 + IoT 硬件基础，再加上自身的应用分发渠道，包括小米在内的手机厂商还是有希望诞生出一款与主流互联网公司相抗衡的国民级 App。

比如 OPPO 就推出了自己的短视频 App，以及一款短视频剪辑 App 即录。OPPO 副总裁、互联网事业部总裁段要辉在 2019 年 12 月公布的数据是，OPPO 短视频 App 月活已达 6000 万。

不过从当前的情况来看，手机厂商推出的这些 App 还是以服务自身用户为主，远未达到跨平台的国民级 App 的程度。

与小米关停米聊未隔几日的另一个戏剧性的事件是，字节跳动也被曝出暂停了从锤子科技收购的坚果手机业务。

在手机厂商与互联网企业的跨界竞争中，至少从目前来看，似乎谁也无法在对方的腹地取得胜利。