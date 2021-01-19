小米米聊宣布将在 2 月 19 日停止服务

IT之家 1 月 19 日消息 今天小米旗下米聊宣布将于 2021 年 2 月 19 日 12 点 00 分停止米聊的服务，IT之家获悉，公告显示，请用户在停服前自行导出聊天记录及个人资料等信息（安卓 v8.8.70 及以上版本支持批量导出），停服后将无法导出用户在米聊内的任何信息。

尊敬的米聊用户：

米聊自发布以来，深受大家的支持与喜爱，在此米聊团队深表感谢。因业务变动，我们将于 2021 年 2 月 19 日 12 点 00 分停止米聊的服务，具体时间安排如下：

- 2021 年 2 月 1 日 12 点 00 分 : 停止账号注册、消息收发；

- 2021 年 2 月 19 日 12 点 00 分：停止米聊登录，并关闭服务器，届时及以后将无法登录和使用米聊。

请用户在停服前自行导出聊天记录及个人资料等信息（安卓 v8.8.70 及以上版本支持批量导出），停服后将无法导出用户在米聊内的任何信息。此外，我们为您提供服务时合法收集的相关信息，我们会根据国家法律法规及《米聊隐私政策》进行保存。保存期限后，我们将对您的个人信息进行删除或匿名化处理。

最后，感谢每一位米聊用户在过去的支持与陪伴，对于此次米聊的停服给大家造成的不便，我们深表歉意。未来，米聊团队也会努力为大家带来更多新的服务。

2021 年 1 月 19 日

米聊团队