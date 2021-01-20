国外研究团队：人类正处于第六次物种大灭绝的路上

1 月 20 日消息，据国外媒体报道，目前，一个由 17 位著名科学家组成的国际研究团队称，如果不立即进行强制干预，人类将在未来几十年面临 “可怕的未来”，包括：居民身体健康下降、气候破坏、出现数千万环境移民和更多流行病等。

这项最新研究报告发表在 1 月 13 日出版的《保护科学前沿》杂志上，研究人员引用了 150 多项科学研究并得出结论称，当前人类已处于第六次物种大灭绝的道路上，这在科学界是不可否认的事情。

研究报告合著作者、美国加州大学洛杉矶分校生态学和进化生物学教授丹尼尔 · 布鲁姆斯坦称，大部分人低估了未来危机的严重程度，忽视了专家警告，因此科学家必须正视该问题，并向民众呼吁改善当前所处的困境。

他说：“如果未充分认识和宣传，问题的规模等级以及亟需解决方案的严重性，我们的社会可能将面临一个‘可怕的未来’，社会将无法实现哪怕是适度的可持续发展目标，灾难肯定会随之而来，如果人类要理解我们在创造可持续未来时所面临的巨大挑战，就必须坦诚和直言。”

目前地球已经历 5 次物种大灭绝，每一次都造成地球上 70% 以上物种灭绝，最近一次发生在 6600 万年前。目前最新研究报告指出，预计的气温上升和其他对环境的破坏意味着：未来几十年里，地球 700 万 - 1000 万个物种，大约有 100 万个物种面临灭绝的威胁。

布鲁姆斯坦称，该程度的破坏可能将在未来几十年内发生；影响到 70% 的物种灭绝，就像研究报告中提到的早期物种大灭绝事件一样，可能将在未来几个世纪发生。

该研究报告讨论的主要趋势之一是地球人口的爆炸式增长，现在全球人口达到 78 亿，是 50 年前地球人口的两倍多，科学家们指出，预计到 2050 年，全球人口可能会达到 100 亿，这将导致或加剧许多严重的问题，例如：目前 7 亿多人处于挨饿，10 亿多人已经出现营养不良，伴随着人口增长，这两个数据都有可能迅速增长。

布鲁姆斯坦指出，人口增长也会大幅增加流行病传播的风险，因为大多数新的传染病都是由人类和动物的互动造成的，人类与野生动物的生活距离比以往任何时候都更近，野生动物贸易也持续显著增加，人口增长还导致失业率上升，如果再加上地球气温日趋变暖，就会导致更频繁、更剧烈的洪灾和火灾，水和空气质量变得更差，人类健康变得更加糟糕。

布鲁姆斯坦说：“几乎可以肯定的是，这些问题将在未来几十年内逐渐恶化，并在未来几个世纪产生负面影响，不利的全球趋势将是显而易见的。”

该研究报告合著作者、美国斯坦福大学人口研究名誉退休教授保罗 · 埃利希说：“人类正处于一个生态 “庞氏骗局”之中，社会不断地掠夺自然资源，提前透支未来发展而换取现今的短期经济增长。”

该论文阐明了过去几年许多活动人士公布的问题，其中包括：《时代》杂志 2019 年年度人物、瑞典 18 岁 “环保少女”格蕾塔 · 通伯格，布鲁姆斯坦称，格蕾塔关于我们所面临危险的紧迫性观点是绝对正确的。

同时，埃利希还指出，威胁的严重性应该超越政治部落主义，但到目前为止，他们怀疑何时或是否会发生改变，世界上大多数经济体都建立在这样一种政治理论之上：现在采取有意义的应对措施代价太高，在政治上难以接受，再加上为保护短期利润而频繁出现的虚假信息宣传活动，足够规模的经济投资能否及时进行必要的转变也令人置疑。

该研究报告提出了一些帮助避免灾难的具体改变，其中包括：完全和迅速停止使用化石燃料，严格规范市场和房地产收购等，但同时也承认人类天生的 “乐观偏见”导致一些人忽视了有关地球未来的环境警告，布鲁姆斯坦说：“等我们完全理解生态恶化产生的影响时，就为时已晚了。”