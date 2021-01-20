荣耀 V40 配置再曝光：双扬声器、双线性马达

IT之家1月20日消息 荣耀 V40 手机即将于 1 月 22 日发布，预计将搭载联发科天玑 1000+ 芯片。微博爆料者 @数码闲聊站 今日又透露了一些产品参数信息。

由产品渲染图可以看出，手机正面将搭载挖孔曲面屏，前置摄像头有两个。但是这名博主表示，前置摄像头将会是一个 1600 万像素主摄 + 一颗传感器。这颗独立传感器预计将是一款 ToF 3D 深度摄像头，会用于人脸识别。

爆料称荣耀 V40 电池容量 4000mAh，考虑到天玑 1000+ 芯片的较低功耗，因此产品续航预计会比较理想，不落后于同价位搭载高通 SoC 的机型。荣耀 V40 仅大内存高配版支持 50W 高速无线充电，其它型号预计会配备低速无线充电。

此外，爆料者还表示，荣耀 V40 屏幕支持 100% DCI-P3 色域的屏幕色彩管理，支持双扬声器、双线性马达。近日发布的 iQOO 7 手机同样搭载双扬 + 双线性马达，目的是提高游戏体验。

IT之家此前报道，荣耀 V40 预计将搭载 6.72 英寸 OLED 屏幕，支持 10bit 10 亿种色彩显示，同时刷新率达到 120Hz。摄像头方面，官方曾预热手机主摄为 5000 万像素超感镜头，暗光画质出色。