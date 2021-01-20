研究机构：采用 ARM 架构后，苹果将对 M1 Mac 拥有更多控制权

来自市场研究公司 Omdia 的最新报告表示，苹果发布了其最新的 Mac 和 MacBook 系列产品，这些产品采用了类似其手机和平板电脑芯片的基于 ARM 架构的苹果自主设计芯片。苹果承诺，新芯片将为 MacBook 提供有史以来最好的电池续航时间，并支持所有 iOS 和 iPadOS 应用程序和游戏在 Mac 上直接使用。此举发生在苹果将 Mac 系列从 PowerPC 转向英特尔处理器的 15 年之后。

在面临 PC 市场持续逐渐衰退的情况下，苹果的 Mac 业务保持了出色的表现。在过去五年中，苹果 Mac 业务的年收入一直稳定在 230 亿至 260 亿美元之间。Omdia 首席分析师 Daniel Gleeson 认为，苹果放弃使用英特尔处理器的举动，不仅会提升苹果在 Mac 产品上的利润空间，也会使苹果在 Mac 架构以及如何轻松地将 Mac 整合到更广泛的苹果生态系统中拥有更多的控制权。在苹果收购了英特尔 modem 业务之后，将 Mac 切换至能耗更低的 ARM 架构，也可以被看作为 MacBook 推出大规模集成 5G 技术的预热动作。

不过，Daniel Gleeson 指出，主要的影响将体现在内容生态系统中。苹果正在为现有 Mac 应用程序提供支持，从而移植到新系统上，鉴于苹果在执行这些转换方面比任何公司的经验都更丰富，Omdia 认为这其中不会有什么重大问题。而且，把 iOS 应用程序和游戏引入 Mac，将可以弥补 Mac 在游戏领域的明显短板。虽然大多数大型游戏都可以在 Mac 上操作，但苹果难以吸引 PC 游戏的长尾效应，许多游戏玩家选择使用 Windows 虚机软件（如 Parallels）来玩游戏。

虽然典型的手机游戏不会立即与台式机和笔记本电脑相融合或与玩家们的体验期望相吻合，但更广泛的潜在市场将吸引众多游戏开发者扩大支持范围，并进一步模糊手机游戏和传统游戏之间的界限。苹果希望将更多的 iOS 内容带到 Mac 上可以吸引更多游戏用户，而 Mac 内置支持也将提高 iPad 和 iPhone 游戏的质量。例如，不难想象，可以添加对能够同时在 Mac、iPad 和 iPhone 上运行的外部游戏控制器的支持。