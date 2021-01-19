VLC 播放器已全面适配支持苹果 M1 Mac

IT之家1月19日消息 外媒 9to5 Mac 报道，VLC 是最受欢迎的多平台媒体播放器之一，其 macOS 版本今天进行重大更新，全面支持苹果 M1 Mac。用户现在可以享受 VLC 播放器在苹果 Silicon Mac 上以最高性能运行。



有了兼容苹果 Silicon 平台的 Mac 应用，意味着软件可以充分利用新硬件的优势，性能更快，同时也有更好的能效，这对 MacBook 用户来说是非常好的。

IT之家获悉，VLC 3.0.12 新增支持 M1 Mac（以及未来任何采用苹果 Silicon 芯片的 Mac）版本。此外，此次升级还带来了在 macOS Big Sur 上正常工作的增强功能，对音频失真和自适应流媒体分辨率进行修复，以及安全改进。

IT之家获悉，官方介绍，VLC 新版本支持 Apple Silicon (Mac M1)和 macOS Big Sur，改进了 DASH、RIST、Bluray 支持，修复了 macOS 音频、Windows GPU、崩溃和安全问题。

不过，目前 VLC 播放器还没有提供通用二进制，这意味着该应用现在有两个不同的版本：一个适用于英特尔 Mac，一个适用于 M1 Mac。一旦你将 VLC 应用 macOS 更新到 3.0.12 版本，你必须再次检查更新并安装 3.0.12.1 版本 -- 该版本是为 ARM 设备编译的。

VLC 播放器是免费的，你可以通过 VideoLAN 官网获得。iOS 版 VLC 播放器可以在 App Store 上免费获得。