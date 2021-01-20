一图看懂三星存储新款消费级 SATA SSD 870 EVO：持续性能提升 30％

IT之家 1 月 20 日消息 1 月 19 日晚，三星正式发布新款消费级 SATA 接口固态硬盘 870 EVO 系列。官方称，新款 870 EVO 固态硬盘代表着 SATA 接口固态硬盘产品线的优秀之作，为笔记本电脑和台式个人电脑用户以及网络存储（NAS）用户提供了集强劲性能、可靠性和广泛兼容性为一体的产品。

IT之家了解到，三星 870 EVO 固态硬盘使用三星新一代的 V-NAND 闪存和控制器，顺序读取速度高达 560MB/s，顺序写入速度高达 530MB/s。智能 Turbo Write 利用更大的可变缓冲区提升写入速度，同时保持高效稳定，有助于保持产品性能。与产品 860 系列相比，870 EVO 的随机读取速度提高了近 38%，在多任务处理、网页浏览等过程中有效提升用户体验。持续性能改善 30％ ，进一步延长固态硬盘的使用寿命。

三星表示，三星负责设计、研发及生产 870EVO 的所有组件。870 EVO 固态硬盘 4TB 型号产品，与 860 EVO 固态硬盘相比，性能提高约 30%，并提供高达 2,400TB 的 TB 级写入容量，或 5 年有限保修。此外，870EVO 的节能睡眠模式与支持 Windows Modern Standby 功能的设备兼容。

三星 870 EVO 固态硬盘的建议零售价为 250GB 型号 49.99 美元起，预计国行将于近期上市。